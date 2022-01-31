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Ягудин создал петицию о возвращении флага российским олимпийцам в Пекине

  /   Обновлено: 31 января 2022 16:06
Спорт
Ягудин создал петицию о возвращении флага российским олимпийцам в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 января. Бывший фигурист, актер и телеведущий Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Олимпийский чемпион призвал вернуть флаг и гимн представителям России на зимних Играх.

В связи с антидопинговыми санкциями россияне должны выступать на ОИ-2022 под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). Ягудин записал видеообращение в Instagram Stories, в котором отметил важность флага и гимна родной страны на Олимпиаде.

«Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни», — подчеркнул бывший фигурист.

Телеведущий сообщил, что создал петицию с просьбой разрешить российским спортсменам использовать символику своей родины на Играх в Китае. Ягудин предложил поддержать его инициативу всем, переживающим за отечественный спорт. По мнению олимпийского чемпиона, такой искренний шаг может изменить ситуацию.

«Эта петиция, если и не дойдет до WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ФАН), то точно попадется на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене», — отметил экс-спортсмен.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят предстоящие зимние Игры.

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спорт олимпиада ягудин
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