Песков подтвердил информацию о визите премьера Венгрии Орбана в Россию 1 февраля

Москва, 31 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Россию с рабочим визитом 1 февраля. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, самостоятельный подход Венгрии к выбору партнеров и удовлетворению собственных интересов импонирует РФ.

«Да, завтра состоится, мы надеемся, завтра состоится визит господина Орбана. Это очень важный визит, у нас весьма развитые отношения с Венгрией», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства до этого анонсировал международный телефонный разговор Владимира Путина 31 января. Позже выяснилось, что российский лидер может провести переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.