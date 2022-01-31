Певец Панайотов о дочке Началовой: «Все деньги отдала на лечение тяжелобольного мальчика»

Участник шоу «Голoc», певец и автор-исполнитель Александр Панайотов в разговоре с ФАН поделился горькими и в тоже время теплыми воспоминаниями о певице Юлии Началовой. Два года назад артистка отметила 38-летие и была полна творческих планов, однако в марте 2019 года звезда отечественной эстрады скончалась от обострения подагры, от которой лечилась долгое время.

По словам Панайотова, Юлия была одной из самых близких подруг в его жизни. Молодые люди познакомились в 2003 году на праздновании Нового года в клубе. Певец вспоминает, что исполнительница, несмотря на нарастающую популярность, всегда была открыта к общению. Собеседник не сомневается, что найти общий язык помогли одинаковые музыкальные вкусы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«У нас всегда были общие темы, мы близки были по духу. Каждый день ее вспоминаю, мне ее очень не хватает. Она уникальная артистка и человек. Я вообще фанат Юлии Началовой. Она первооткрывательница жанра, до нее так никто не пел лирично. Это было филигранно. Будучи мальчиком, смотрел «Утреннюю звезду», уже тогда следил за ней. Каково было мое удивление, когда она первая подошла ко мне познакомиться! Оказалась хорошим человеком. Я всячески следил за ее успехами, хвалил, поддерживал и до последнего радовался всем ее начинаниям», — говорит собеседник.

Александр вспоминает, что известие о скоропостижной кончине свалилось на родных и близких как гром среди ясного неба. Панайотов был одним из тех, кто первым узнал о трагедии. Сейчас он старается поддерживать связь с родителями Таисией и Виктором Началовыми, а также с дочкой Верой Алдониной, которую Юлия родила в браке с футболистом, полузащитником Евгением Алдониным.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Верочка просто прекрасная растет. Она настоящая певица, талантливая, фанатка мюзиклов, собирается пойти по стезе этой. Она сама ставит концерты, режиссирует номера. Недавно мы были в школе на ее концерте. Она собрала детей из школы и поставила им номера по мотивам разных мюзиклов, сделала шоу, а все средства отдала на лечение тяжелобольного мальчика. Это удивительно», — восхищается музыкант.

Ранее ФАН писал, что несколько лет Юлия Началова была замужем за известным российским спортсменом Евгением Алдониным. По его словам, брак с певицей распался из-за карьеры обоих супругов.