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Сатановский: Лондон окажет помощь Путину в случае конфискации имущества олигархов из РФ

Политика
Сатановский: Лондон окажет помощь Путину в случае конфискации имущества олигархов из РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Заявление Великобритании о возможной конфискации имущества российских предпринимателей станет неожиданной помощью для РФ. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Британские власти намерены нанести мощный удар по представителям компаний, которые имеют важное значение для Кремля. По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, Лондон не раскрывает деталей планируемых антироссийских ограничений, чтобы исключить иммунитет от санкций.

Сатановский дал понять, что это вовсе не угроза, а неожиданный «подарок» для российской стороны.

«Лучшей помощи действующему российскому президенту в давным-давно анонсированной им, но никак бескровно не получающейся «национализации российской элиты» и придумать нельзя. Как будто наши силовики эту идею британцам посоветовали и с ними её до мелочей отрепетировали», — говорит эксперт в своем Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что многие российские олигархи приобретали недвижимость, перевозили членов семьи и устраивали детей в учебные заведения на территории Соединенного Королевства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Москву. Планируется, что встреча сторон состоится в течение двух недель.

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санкции великобритания сатановский
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