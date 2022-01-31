Хакеры могут украсть персональные данные пользователя с помощью его смарт-часов

Москва, 31 января. Киберпреступники могут использовать смарт-часы для кражи персональных данных, сообщили аналитики компании ESET.

Рынок смарт-часов ежегодно увеличивается на 12,5% и к 2028 году превысит 118 млрд долларов. Такие высокие показатели привлекают мошенников, поэтому нужно понимать связанные с этим риски безопасности, говорится в исследовании компании.

Смарт-часы и фитнес-трекеры синхронизируются с смартфонами, в том числе с электронной почтой. Следовательно, хакеры с легкостью могут получить доступ к персональным данным пользователя, пишет «Лента.ру».

Кроме того, с помощью «умных» устройств можно отслеживать геолокацию человека. Преступники смогут составить карту перемещений пользователя, а затем проникнуть в его дом. Минимизировать вышеназванные риски поможет двухфакторная аутентификация, а также запрет на внешние подключения к смарт-часам.

Ранее пользователям дали рекомендации для корректного обновления Windows на персональных компьютерах. Оказалось, что ПК нельзя выключать несколько часов.