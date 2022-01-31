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Победитель-мутильмиллионер «Русского лото» Исаков поделился планами на выигрыш

Общество
Победитель-мутильмиллионер «Русского лото» Исаков поделился планами на выигрыш
pixabay.com

Москва, 31 января. Севастополец Владимир Исаков стал вторым победителем-мультимиллионером новогоднего 1421-го тиража «Русского лото».

В середине декабря супруга Владимира купила десять лотерейных билетов, чтобы подарить мужу на Новый год. Мужчина даже не мог предположить, какой приз его ждет. В праздничном тираже он выиграл 500 000 150 рублей. Такая же сумма досталась участнице лотереи из Краснодарского края Светлане Брагиной.

«Мы часто участвуем в тиражах гослотерей, поэтому можно сказать, что это наша семейная традиция. Перед Новым годом жена ехала по делам. Автобус остановился прямо напротив киоска «Столото» и долго не трогался дальше. Вдруг супруга решила сойти на остановке и зайти купить пару лотерейных билетов на праздничный розыгрыш в надежде на новогоднее чудо», — рассказал Владимир Исаков.

Победитель-мутильмиллионер «Русского лото» Исаков поделился планами на выигрыш
pixabay.com /

В первый день нового года Владимир смотрел эфир «Русского лото», благодаря которому узнал о победе. Информацию о выигрыше он решил проверить в лотерейном киоске. Севастополец Владимир Исаков намерен потратить часть средств на покупку квартиры в родном городе. Еще он хочет помочь дочери открыть школу детских танцев и свозить супругу в Петербург. Возможно, часть средств пойдет на благотворительность. Владимир Исаков намерен потратить крупный выигрыш с умом.

Россиянка из Кубани ранее выиграла почти 60 млн рублей. Женщина долгое время не подозревала о произошедшем. Выигрыш упал как снег на голову, призналась женщина.

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лотерея русское лото исаков
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