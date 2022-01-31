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«Задели за живое»: американист Ордуханян озвучил главный страх США перед Россией
Политика
«Задели за живое»: американист Ордуханян озвучил главный страх США перед Россией
Федеральное агентство новостей  / 

В арсенале России есть ход, который вызовет у Америки гораздо больший шок, чем появление сверхсовременной субмарины с ядерными боеголовками у границ США. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В конце 2021 года Россия представила США и НАТО проекты документов о гарантиях безопасности. Москва настаивает на прекращении военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. 26 января РФ получила письменный ответ. По информации МИД, Запад проигнорировал самый главный вопрос — о нерасширении Альянса.

Политолог Рафаэль Ордуханян озвучил главный страх США перед Россией. По его словам, американцев пугает то, что у их границ появится мощный альянс из стран Латинской Америки, которые будут способны противостоять Вашингтону.

«Мы должны, чтобы отвадить их от наших границ, создать напряженность на их границах. Уже давно известно о планах Китая и некоторых стран Центральной Америки о строительстве альтернативы Панамскому каналу. В данной ситуации Россия, Китая и, допустим, Никарагуа могли бы найти хорошее бизнес-сотрудничество в этом плане», — сказал он в эфире «Украина.ру».

«Задели за живое»: американист Ордуханян озвучил главный страх США перед Россией
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Также эксперт заявил, что даже сообщения о начале строительства альтернативного канала вызовет шок в США и заденет американские власти за живое.

«Поверьте мне, даже декларация о перспективах строительства такого канала вызовет у Америки гораздо больший шок, чем появление нашей сверхсовременной субмарины с ядерными боеголовками у границ США. Это, как говорится, уже за живое задели. Здесь мы могли бы получить очень большие дивиденды», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот»заявил, что Соединенные Штаты значительно отстают от России в сфере стратегических вооружений.

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Все новости / Политика / «Задели за живое»: американист Ордуханян озвучил главный страх США перед Россией
россия сша латинская америка ордуханян
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