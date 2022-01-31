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Чимину из BTS сделали операцию на фоне коронавируса

  /   Обновлено: 31 января 2022 15:48
Общество
Чимину из BTS сделали операцию на фоне коронавируса
Global Look Press  /  ImagePressAgency

Сеул, 31 января. Солист и танцор k-pop коллектива BTS Пак Чимин попал в больницу с коронавирусом. Певец перенес операцию на фоне COVID-19.

Чимина госпитализировали 30 января после того, как он пожаловался на острую боль в горле и животе. Солисту BTS сделали тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Однако выяснилось, что у танцора воспалился аппендикс, в связи с чем звезде сделали операцию 31 января.

«Операция прошла успешно, Чимин восстанавливается после процедур», — уточнили в агентстве Big Hit Music.

Вокалист k-pop группы пробудет в больнице несколько дней после аппендицита. Коронавирус Чимин переносит в легкой форме.

Ранее стало известно, что сразу два солиста могут покинуть группу BTS в скором времени. Предполагается, что они займутся сольными проектами.

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