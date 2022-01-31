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Дипломат Келин: Россия надеется на восстановление отношений с Британией во всех сферах

Политика
Дипломат Келин: Россия надеется на восстановление отношений с Британией во всех сферах
 /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 31 января. Россия не будет «отмахиваться» от Британии. Это крупная страна с одной из крупнейших в Европе экономикой, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В эфире «России 24» дипломат указал на необходимость наладить отношения Москвы и Лондона. РФ надеется на восстановление взаимодействия с Британией во всех сферах.

«Это серьезная, крупная страна, обладающая ядерным оружием, одна из крупнейших экономик европейских. Так что мы не будем от этого всего отмахиваться. Рассчитываем на восстановление нормальных отношений — не только в экономической, социальной и гуманитарных сферах, но и политике. Это было бы в интересах (всех)», — пояснил посол.

Ранее стало известно о возможном визите главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию. Ожидается, что дипломат прибудет в Москву в начале февраля. О проработке ее визита еще 24 января объявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнили на сайте НСН.

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