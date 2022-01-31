Soha: Путин без единого выстрела вынудил Байдена пересмотреть внешнюю политику США

Ханой, 31 января. Президент России Владимир Путин сумел вынудить главу США Джо Байдена пересмотреть приоритеты государства на международной арене и согласиться на переговоры, пишет вьетнамское издание Soha.

Авторы материала обратили внимание, что после распада СССР российская армия находилась не в лучшем состоянии, ей требовалась серьезная модернизация. Однако под руководством Путина ей удалось восстановиться в короткие сроки, что сильно удивило американцев. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что всего за два десятилетия ВС РФ превратились в элитную армию, готовую решительно противостоять любому противнику. Российские военнослужащие получили комфортные условия содержания, а также новейшую технику. Постепенно Москва заняла достойное место на мировой арене, заставив Вашингтон считаться со своей позицией.

«Без единого выстрела Путин вынудил администрацию Джо Байдена отказаться от своих внешнеполитических приоритетов и начать обсуждать требованиями Кремля, которые Белый дом долгое время отрицал», — рассказали вьетнамские аналитики.

По их словам, в США удивлены и встревожены тем, как быстро Россия смогла модернизировать подводный флот. Однако главную опасность для американцев представляет гиперзвуковое оружие на вооружении ВС РФ. Так, недавно ракеты «Авангард» усилили российскую армию, пишет телеканал «360».

Ранее обозреватель бельгийского журнала Modern Diplomacy объяснил, как Россия достигла стратегического превосходства на мировой арене.