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Министр обороны Украины Резников не увидел необходимости во всеобщей мобилизации

Армия
Министр обороны Украины Резников не увидел необходимости во всеобщей мобилизации
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 31 января. Минобороны Украины пока не видит необходимости в мобилизации граждан в ряды в ВСУ. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у страны нет потребности в мобилизации из-за отсутствия внешних угроз.

«Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — заметил Резников.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что члены территориальной обороны Украины могут получить зенитные установки, гранатометы, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое оружие.

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украина всу резников
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