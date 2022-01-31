Министр обороны Украины Резников не увидел необходимости во всеобщей мобилизации

Киев, 31 января. Минобороны Украины пока не видит необходимости в мобилизации граждан в ряды в ВСУ. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у страны нет потребности в мобилизации из-за отсутствия внешних угроз.

«Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — заметил Резников.

Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что члены территориальной обороны Украины могут получить зенитные установки, гранатометы, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое оружие.