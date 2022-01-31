Минсельхоз РФ станет проводить ежедневный мониторинг цен на продукты

Москва, 31 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву осуществлять ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

Об этом глава Правительства РФ сообщил на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Руководитель ФАС заявил, что ведомство проводит подобный мониторинг каждую неделю.

«Очевидно абсолютно, что этот вопрос нужно держать на постоянном контроле, он требует более детального внимания», — подчеркнул Мишустин.

Жители России могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания с 1 февраля 2022 года. В первую очередь, следует готовиться к подорожанию сладостей: так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад, сообщили ранее СМИ.