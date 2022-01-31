Хазин: ответ России на санкции Британии обернется для Лондона неприятными последствиями

Москва, 31 января. Реакция России на ограничения со стороны Великобритании заставит Соединенное Королевство отказаться от санкций. Так считает экономист Михаил Хазин.

Лондон занимается разработкой ограничительных мер против Москвы в случае нарастания напряжения вокруг Украины. В планах — заморозить стратегически важные активы физических и юридических лиц. Главная цель подобных санкций — крупные бизнесмены из России, которые не выступают против руководства РФ.

Хазин утверждает, что российская сторона должна отреагировать на недружественные шаги Великобритании просто и ассиметрично. Например, ввести запрет на вывод финансов из России британским компаниям и подданным. В это же время внутри РФ будет сохраняться свобода финансовых операций. Этот простой метод Кремля станет главным рычагом воздействия на Лондон и разрушит все его планы.

«Это пока не конфискация – вы можете размещать деньги на депозитах, инвестировать в РФ, покупать российские активы. Но выводить не имеете права, потому что ваша страна объявила против нас санкции. Я считаю, что это абсолютно законные, очень адекватные и правильные меры», — говорит экономист.

По мнению экспертов, санкции против России подорвут британскую репутацию для предпринимателей и сыграют лишь на пользу Москве.

Ранее экономист Михаил Хазин рассказал, как российский маневр может свести на нет американские суперсанкции.