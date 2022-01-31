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Хазин: ответ России на санкции Британии обернется для Лондона неприятными последствиями

Политика
Хазин: ответ России на санкции Британии обернется для Лондона неприятными последствиями
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 января. Реакция России на ограничения со стороны Великобритании заставит Соединенное Королевство отказаться от санкций. Так считает экономист Михаил Хазин.

Лондон занимается разработкой ограничительных мер против Москвы в случае нарастания напряжения вокруг Украины. В планах — заморозить стратегически важные активы физических и юридических лиц. Главная цель подобных санкций — крупные бизнесмены из России, которые не выступают против руководства РФ.

Хазин утверждает, что российская сторона должна отреагировать на недружественные шаги Великобритании просто и ассиметрично. Например, ввести запрет на вывод финансов из России британским компаниям и подданным. В это же время внутри РФ будет сохраняться свобода финансовых операций. Этот простой метод Кремля станет главным рычагом воздействия на Лондон и разрушит все его планы.

«Это пока не конфискация – вы можете размещать деньги на депозитах, инвестировать в РФ, покупать российские активы. Но выводить не имеете права, потому что ваша страна объявила против нас санкции. Я считаю, что это абсолютно законные, очень адекватные и правильные меры», — говорит экономист.

По мнению экспертов, санкции против России подорвут британскую репутацию для предпринимателей и сыграют лишь на пользу Москве.

Ранее экономист Михаил Хазин рассказал, как российский маневр может свести на нет американские суперсанкции.

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санкции великобритания хазин
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