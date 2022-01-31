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В Италии прошла презентации книги девочки из ЛНР, попавшей на «Миротворец»
Общество
В Италии прошла презентации книги девочки из ЛНР, попавшей на «Миротворец»
pixabay.com  / 

Луганск, 31 января. Юная луганская писательница Фаина Савенкова вместе с российским фантастом Александром Конторовичем провели презентацию детского романа «Стоящие за твоим плечом».

Презентация проводилась в Италии в онлайн-формате. Юной писательнице, как сообщает ИА «Новороссия», всего лишь 12 лет.

С ее произведением уже знакомы в России. Как сказала Савенкова, после презентации романа и сотрудничества с российским писателем, ее данные появились на украинском сайте «Миротворец». В презентации принимали участие неравнодушные к судьбе Донбасса жители Италии. Мероприятие организовала культурная ассоциация Speranza.

Ранее ФАН рассказывал о намерении бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель написать книгу. Она хочет поделиться с читателями деталями своей политической карьеры.

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