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Чеслав Михневич занял пост главного тренера сборной Польши по футболу

Спорт
Чеслав Михневич занял пост главного тренера сборной Польши по футболу
Global Look Press  /  Piotr Kucza

Варшава, 31 января. Бывший тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил польскую футбольную сборную.

Пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN) сообщила на официальном сайте о назначении Чеслава Михневича наставником национальной команды. С 51-летним тренером был заключен контракт до конца 2022 года, предусматривающий возможность продления соглашения. Михневич подготовит сборную Польши к стыковому матчу ЧМ в Катаре против России. Встреча состоится 24 марта на столичном стадионе «Лужники».

Последним местом работы нового тренера сборной Польши была «Легия». Михневич покинул пост наставника варшавского клуба в октябре 2021 года.

Ранее полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин покинул московский «Локомотив». Игрок английского клуба выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

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