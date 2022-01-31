Спецслужбы Марокко пресекли экспорт крупной партии наркотиков

Рабат, 31 января. Спецслужбы Марокко пресекли попытку международного экспорта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает главное управление национальной безопасности (DGSN) королевства.

Масштабная операция по поимке торговцев и раскрытию сети наркотрафика проводится по всей стране. Силы судебной полиции в Танжере арестовали трех человек по подозрению в контрабанде запрещенных веществ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца столярной мастерской и его двух помощников, которые прятали крупную партию наркотиков.

«Арестованные выдалбливали в деревянных досках специальные ниши для укладки запрещенных веществ. После они склеивали их с использованием химических покрытий, чтобы избежать обнаружения полицейскими собаками», — рассказали представители DGSN.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

طنجة.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز حوالي (2) طنين و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا جرى إخفاؤها داخل تجاويف معدة خصيصا بألواح خشبية موجهة للتصدير. pic.twitter.com/bNblDZAvOo — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) January 29, 2022

В ходе операции изъяты 2,1 тонны наркотиков, которые еще не успели упаковать в доски. Специалисты продолжают исследовать древесные материалы на складе для извлечения запрещенных веществ.

Согласно заявлению властей Танжера, в отношении арестованных возбуждены уголовные дела. В настоящий момент их допрашивают для установления соучастников в преступной деятельности.

Представители DGSN продолжают масштабную операцию по поимке наркоторговцев и ликвидации сети распространения запрещенных веществ.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее изучила сложившуюся обстановку в странах Магриба, проследила за передвижением наркотиков и установила ответственных за незаконную деятельность.