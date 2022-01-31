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Спецслужбы Марокко пресекли экспорт крупной партии наркотиков
Весь мир
Спецслужбы Марокко пресекли экспорт крупной партии наркотиков
twitter.com/  /  @DGSN_MAROC

Рабат, 31 января. Спецслужбы Марокко пресекли попытку международного экспорта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает главное управление национальной безопасности (DGSN) королевства.

Масштабная операция по поимке торговцев и раскрытию сети наркотрафика проводится по всей стране. Силы судебной полиции в Танжере арестовали трех человек по подозрению в контрабанде запрещенных веществ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца столярной мастерской и его двух помощников, которые прятали крупную партию наркотиков.

«Арестованные выдалбливали в деревянных досках специальные ниши для укладки запрещенных веществ. После они склеивали их с использованием химических покрытий, чтобы избежать обнаружения полицейскими собаками», — рассказали представители DGSN.

В ходе операции изъяты 2,1 тонны наркотиков, которые еще не успели упаковать в доски. Специалисты продолжают исследовать древесные материалы на складе для извлечения запрещенных веществ.

Согласно заявлению властей Танжера, в отношении арестованных возбуждены уголовные дела. В настоящий момент их допрашивают для установления соучастников в преступной деятельности.

Представители DGSN продолжают масштабную операцию по поимке наркоторговцев и ликвидации сети распространения запрещенных веществ.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее изучила сложившуюся обстановку в странах Магриба, проследила за передвижением наркотиков и установила ответственных за незаконную деятельность.

Спецслужбы Марокко пресекли экспорт крупной партии наркотиков
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

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операция наркотики марокко
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