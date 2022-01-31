Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 16:17
16:16
Армия
NHK: японский F-15 пропал с радаров во время полета в районе префектуры Исикава
16:16
Спорт
Форвард ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии
16:14
Происшествия
Рабочий погиб при падении трубы на строительной площадке в Челябинске
16:12
Происшествия
Пенсионер внезапно скончался на улице в Липецкой области
16:12
Экономика
Эфир: В каких районах ДФО и Арктики можно получить земельный участок
16:12
Общество
Сериал «Мы все мертвы» про зомби стал самым популярным на Netflix
16:11
Экономика
Новый китайский кроссовер CS55 Plus от Changan сертифицировали в России
16:07
Происшествия
Экс-глава волгоградского комитета природных ресурсов получил три года колонии за махинации
16:06
Происшествия
Жительница Сахалина отдала мошенникам 8 млн рублей при попытке заработать
16:04
Весь мир
На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике
Все новости

Мишустин распорядился выделить средства на модернизацию системы ЖКХ

Экономика
Мишустин распорядился выделить средства на модернизацию системы ЖКХ
Агентство городских новостей Москва

Москва, 31 января. Правительство РФ профинансирует модернизацию системы ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2022 году на эти цели будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет — до 150 млрд. Средства поступят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, с помощью этих средств можно будет профинансировать до 80% расходов. Деньги предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых.

Регулирование тарифообразования со стороны ФАС позволило бизнесу и гражданам сэкономить в минувшем году около 5,6 млрд рублей. Об этом ранее заявил глава службы Максим Шаскольский.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Мишустин распорядился выделить средства на модернизацию системы ЖКХ
кабмин жкх финансирование фнб
Комментировать