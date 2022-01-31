Мишустин распорядился выделить средства на модернизацию системы ЖКХ

Москва, 31 января. Правительство РФ профинансирует модернизацию системы ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2022 году на эти цели будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет — до 150 млрд. Средства поступят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, с помощью этих средств можно будет профинансировать до 80% расходов. Деньги предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых.

Регулирование тарифообразования со стороны ФАС позволило бизнесу и гражданам сэкономить в минувшем году около 5,6 млрд рублей. Об этом ранее заявил глава службы Максим Шаскольский.