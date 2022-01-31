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Убитый горем отец Началовой вспомнил о безутешной утрате в день рождения певицы
Шоу-бизнес
Убитый горем отец Началовой вспомнил о безутешной утрате в день рождения певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Виктор Началов в разговоре с ФАН поделился трогательными воспоминаниями о покойной дочери, талантливой певице Юлии Началовой. Артистка отметила очередной день рождения 31 января 2019 года и была полна творческих планов, однако в марте этого же года звезда отечественной эстрады скончалась в возрасте 38 лет от обострения подагры, от которой лечилась долгое время.

«Тяжелая тема, конечно. Запомнилась тем, что творческая жизнь была яркая, красивая и насыщенная. Много было сделано съемок интересных. Жалко, что рано так уходят. Не дай бог никому переживать своих детей и хоронить. Ужасно. Тем не менее мы вспоминаем Юлю как доброго, светлого и талантливого человека», — рассказал убитый горем композитор.

Собеседник информагентства также рассказал, что родная внучка не забывает о знаменитой маме: в кругу семьи артистку преданно любят, обожают, а ее достижениями гордятся до сих пор.

«Мы живем памятью о Юлии, то же самое и Верочка — всегда помнит о ней. Не знаю, что еще сказать. Она живет с нами в душе и сердце», — поделился безутешной утратой Виктор Началов.

Убитый горем отец Началовой вспомнил о безутешной утрате в день рождения певицы
Prt Scr instagram.com / @veraldonina

Юлия Началова прославилась еще в юности, когда в 1992 году стала участницей детского музыкального шоу «Утренняя звезда». Победа в творческом конкурсе открыла для юной исполнительницы двери в шоу-бизнес, о чем сверстницы не могли и мечтать. После триумфальной победы Юлия познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Знаменитости отправились на совместные гастроли по стране. Дальше у Началовой произошел резкий карьерный взлет: поездка в Нью-Йорк и победа уже в международном конкурсе Big Apple, запись первого сольного альбома «Ах, школа, школа» и плотная работа с американскими продюсерами.

Слухи о неизлечимой болезни народной любимицы в 2019 году начали активно появляться в Сети. Близкие и родные артистки не скрывают, что на здоровье отразились жесткие диеты и лечение ноги на дому. 31 января 2022 года артистке мог бы исполниться 41 год.

Несколько лет Юлия Началова была замужем за известным российским футболистом Евгением Алдониным. По его словам, брак с певицей распался из-за карьеры обоих супругов.

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