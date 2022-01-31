Волочкова считает, что новый возлюбленный Сергей использовал ее ради самопиара

Москва, 31 января. Балерина Анастасия Волочкова намекнула на расставание со своим новым возлюбленным — бизнесменом Сергеем Кузнецовым. По мнению знаменитости, мужчина воспользовался ею для самопиара.

Звезда шпагатов познакомилась с избранником на съемках шоу «Давай поженимся!», где она давала ему советы по выбору невесты. Однако Кузнецов в итоге отдал предпочтение не претенденткам на его сердце, а Волочковой. Роман артистки и бизнесмена начался с отдыха на Мальдивах.

Но отношения балерины и предпринимателя, похоже, продлились буквально несколько недель. Хотя еще пару дней назад знаменитость выкладывала совместное видео с возлюбленным в Instagram, в ее новом посте прослеживается четкий намек на разрыв.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — пожаловалась Волочкова.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Певица Слава поддержала звезду шпагатов в комментариях. Исполнительница сделала комплимент Волочковой и призвала «послать» всех. Балерина поблагодарила певицу за поддержку и оставила некоторые разъяснения.

«Случилось то, Настенька, чего следовало ожидать. Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни и не раз», — поделилась экс-артистка Большого театра.

Напомним, в программе «Пусть говорят» сообщали, что избранник Волочковой якобы имеет криминальное прошлое. ФАН выяснил, что на самом деле Кузнецова перепутали с тезкой-уголовником.