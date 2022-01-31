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Лена Миро не поверила в роман Барановской и Лепса

Шоу-бизнес
Лена Миро не поверила в роман Барановской и Лепса
wikimedia.org  /  Филипп Гончаров CC BY-SA 4.0

Москва, 31 января. Блогер и писательница Лена Миро усомнилась, что у телеведущей Юлии Барановской может быть роман с музыкантом Григорием Лепсом. По ее словам, при желании артист мог найти кого-то помоложе.

Барановская у многих не вызывает симпатии, но не стоит ее обвинять в том, чего она не делала, заявила Миро. Разведенный Лепс вряд ли бы побежал «в объятия многодетной матери не первой свежести», пояснила она.

«Если уж Григорию и нужна будет женщина, то к нему очередь выстроится. Двадцатилетних, красивых, а с Юлей и Ксенией он может встретиться на фуршете, чтобы опрокинуть рюмочку водки и обсудить мировую повестку дня», — написала блогер в своем ЖЖ.

Не стоит доверять Ксении Собчак, пустившей слух о романе Барановской и Лепса, уверена Миро. По ее мнению, журналистка — та еще «роковуха», раз вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Ранее Барановская появилась на вечеринке в честь дня рождения певца Эмина Агаларова. Звезда телевидения с удовольствием фотографировалась с именинником. Пользователи высмеяли телеведущую, которая после Лепса «добралась» до Эмина. Они также уличили Барановскую в любви к состоятельным мужчинам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро не поверила в роман Барановской и Лепса
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