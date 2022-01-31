Глава Бюро нацбезопасности Польши: Киев получит от Варшавы десятки тысяч единиц оружия

Варшава, 31 января. Руководство Польши решило предоставить Украине крупную партию оборонительного вооружения. Об этом заявил представителям СМИ глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

Речь идет о десятках тысяч единиц оружия, сообщил Солох, не уточнив его номенклатуру и сроки поставок.

«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», — отметил высокопоставленный представитель польских силовых структур.

Ранее стало известно о намерении Варшавы оказать безвозмездную военно-техническую помощь Киеву. Об обсуждении польско-украинского сотрудничества в военной области на уровне глав государств информировал телеканал «360».