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Глава Бюро нацбезопасности Польши: Киев получит от Варшавы десятки тысяч единиц оружия

Армия
Глава Бюро нацбезопасности Польши: Киев получит от Варшавы десятки тысяч единиц оружия
The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain

Варшава, 31 января. Руководство Польши решило предоставить Украине крупную партию оборонительного вооружения. Об этом заявил представителям СМИ глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

Речь идет о десятках тысяч единиц оружия, сообщил Солох, не уточнив его номенклатуру и сроки поставок.

«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», — отметил высокопоставленный представитель польских силовых структур.

Ранее стало известно о намерении Варшавы оказать безвозмездную военно-техническую помощь Киеву. Об обсуждении польско-украинского сотрудничества в военной области на уровне глав государств информировал телеканал «360».

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