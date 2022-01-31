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Тушить пожар бензином: экономист Черниговский оценил возможное ограничение продажи алкоголя

  /   Обновлено: 31 января 2022 15:29
Общество
Тушить пожар бензином: экономист Черниговский оценил возможное ограничение продажи алкоголя
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 января. Ударят ли ограничения продажи алкоголя в России или частичный запрет по экономике, рассказал генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

В Государственной думе не раз звучали призывы ограничить продажу спиртных напитков в России. Например, согласно одному из предложений, магазинам следует отказаться от реализации спиртного в выходные и праздники. Подобного рода ограничения не ударят по «Клубу профессионалов алкогольного рынка», заявил его гендиректор Максим Черниговский, добавив, что выступает против таких инициатив.

«У нас очень жесткое законодательство касаемо розничного оборота легальной алкогольной продукции. Это с одной стороны. С другой стороны объем нелегального рынка спиртосодержащих жидкостей. Мы занимаем одно из первых мест в мире на душу потребления этой "дряни", — отметил кандидат экономических наук Черниговский в эфире Медиагруппы «Патриот».

Гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» напомнил о случаях массовых отравлений метанолом в России. Многие хотят приобрести дешевый алкоголь и оказываются таким способом на нелегальном рынке. Это приводит к массовым отравлениям и смертям.

«Поэтому вводить дополнительные ограничения, на мой взгляд, — это тушить пожар бензином», — считает Черниговский.

В России действительно действует жесткое законодательство. Однако оно, по мнению экономиста, нивелируется необязательностью его исполнения. До тех пор, пока не будет полностью реализованы действующие ограничения, пока не повысится исполнительная культура существующих запретов, вводить новые бессмысленно. Как считает эксперт, они спровоцируют активность на рынке нелегальной спиртосодержащей продукции.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 31 января, обсудили тему возможного введения «сухого закона» в России. Участник эфира поговорили о целесообразности такой инициативы и возможной реакции бизнеса и общественности на нее.

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