Рим, 31 января. НАТО существует в устаревшем формате, в котором Россия воспринимается как враг. Об этом заявили журналисты итальянского издания Corriere Della Sera Франческо Баттистини и Милена Габанелли.

Авторы материала считают необходимым пересмотреть функции и задачи Альянса. Реформация военного блока может способствовать налаживанию отношений России и Запада. Кроме того, конкурентные отношения с Москвой принесут зарубежным странам только пользу, убеждены журналисты.

«Отказ Германии (поставлять оружие немецкого производства. — Прим. ФАН) — первый за 70 лет, и он пошатнул фронт НАТО, Франция и Италия точно так же не хотят ввязываться в кризис, когда на карту поставлена энергетическая безопасность Европы и важные торговые отношения с Россией: 25 миллиардов евро годового оборота для Германии, девять — для Италии», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на раскручивание американской стороной «истерики» вокруг ситуации на Украине. Москва призывает США придерживаться взвешенной позиции.