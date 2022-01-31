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Глава МИД Великобритании Трасс намерена посетить Москву с визитом в начале февраля

Политика
Глава МИД Великобритании Трасс намерена посетить Москву с визитом в начале февраля
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Лондон, 31 января. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена нанести визит в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил глава российского представительства в Лондоне Андрей Келин.

Ранее источники британских СМИ уже сообщали о желании Трасс посетить Россию. Как отмечали информаторы журналистов, глава дипломатического ведомства Соединенного Королевства «поглощена» этой идеей.

Накануне Лиз Трасс анонсировала новые санкции против России. Как сообщает НСН, под удар могут попасть бизнесмены, которым приписывают «связи с Кремлем».

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