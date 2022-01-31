Ванга предсказала две важные для человечества даты в феврале 2022 года

София, 31 января. Известная болгарская провидица Ванга предрекла важные для человечества даты в феврале 2022 года, она назвала это «день пяти двоек».

В последний месяц зимы текущего года будут две даты, которые подходят под описание Ванги: 2 и 20 февраля. Именно они станут решающими для всего человечества, считала провидица. Она называла их переломным моментом для всего мира.

«В день пяти двоек тяжко будет всем, даже тем, кто ни разу не болел. Сойдутся пять двоек, настанет долгий беспросветный день», — говорится в пророчестве.

Ванга говорила, что эти даты нужно просто пережить. В предсказании также есть упоминание о болезни, возможно, пророчица «видела» новый штамм коронавируса и его стремительное распространение по миру. Провидица считала, что вирус начнет слабеть, и люди привыкнут к нему.

sdo.gsfc.nasa.gov / NASA Official: Dean Pesnell

На 2022 год Ванга предсказала, что произойдет грандиозное открытие, которое продвинет человечество на шаг вперед. Она назвала его источником энергии, мощность которого больше, чем у Солнца. В России в этом году произойдут значительные перемены, считала болгарская слепая, великая держава сможет решить проблемы на своей границе, в том числе и с Украиной.

В феврале 2022 года будет еще одна примечательная дата. Абсолютно зеркальное число 22.02.2022 пользуется большой популярностью у тех, кто хочет заключить брак в редкую и красивую дату. Нумерологи считают, что это удачный период для создания новой семьи.