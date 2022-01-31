Жителя Казани осудили за фиктивную прописку у себя 110 иностранцев

Казань, 31 января. Суд признал виновным в мошенничестве 38-летнего гражданина, проживающего в Московском районе Казани.

В ходе судебного заседания выяснилось, что обвиняемый обратился в отдел по вопросам миграции, предоставив документы о постановке на учет по месту своего жительства 110 иностранных граждан. При этом прописка оказалась фиктивной, сообщает KazanFirst.

Подсудимый свою вину признал, суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 2 месяца.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Самары, которая зарегистрировала по месту своего жительства более 120 мигрантов. За это она брала деньги с граждан из стран ближнего зарубежья. Сотрудники региональной миграционной службы инициировали расследование.