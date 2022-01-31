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Личная жизнь была главной трагедией певицы Юлии Началовой

  /   Обновлено: 31 января 2022 15:15
Шоу-бизнес
Личная жизнь была главной трагедией певицы Юлии Началовой
facebook.com  /  Юлия Началова

Москва, 31 января. Талантливая и влюбленная в работу Юлия Началова за улыбкой часто прятала душевную боль. Исполнительнице хита «Герой не моего романа» не везло с мужчинами.

У Началовой был неудачный брак с бывшим солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Поначалу все было идеально: супруги строили радужные планы на будущее и мечтали о детях. Но затем Ланской стал критиковать ее фигуру, ради мужа артистка решила похудеть. Эксперименты с диетами ни к чему хорошему не привели — Началова посадила почки.

Несмотря на похудение и соответствие всем стандартам красоты, личная жизнь у исполнительницы не складывалась. Больше всего на свете она хотела родить ребенка, но из-за подорванного здоровья врачи сказали «забыть о детях». А для Началовой это была настоящая трагедия. Однако медики оказались неправы: в 2006 году звезда сцены все-таки стала мамой, родив дочь Веру от футболиста Евгения Алдонина.

Личная жизнь была главной трагедией певицы Юлии Началовой
Global Look Press / Alexander Keltik/Russian Look

Спортсмен, который носил певицу на руках и делал дорогие подарки, стал главным мужчиной в ее жизни. Однако Алдонин часто отсутствовал дома — он был то на сборах, то на соревнованиях. В итоге отношения с ним закончились. Вскоре артистка закрутила роман с хоккеистом Александром Фроловым, которого встретила в Америке. Влюбленные были вместе шесть лет, но до ЗАГСа так и не дошли.

Постоянные концерты без полноценного отдыха, стресс отразились на здоровье исполнительницы. У Началовой обострилась подагра, появился букет сопутствующих болезней. Артистка перестала обращаться к врачам и занималась самолечением. В марте 2019 года ее увезли в реанимацию прямо со сцены. Врачи боткинской больницы делали все возможное, но им не удалось спасти Началову — 16 марта ее сердце навсегда остановилось.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили переименовать Ленинский проспект в честь певицы Юлии Началовой. Однако эта инициатива понравилась далеко не всем.

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