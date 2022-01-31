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Трамп пригрозил Белому дому новыми массовыми протестами

  /   Обновлено: 31 января 2022 15:22
Весь мир
Трамп пригрозил Белому дому новыми массовыми протестами
Global Look Press  /  Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Конро, 31 января. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил вывести своих сторонников на массовые протесты по всей стране, если прокуроры не прекратят расследования против него. Экс-глава Америки выступил на митинге в Конро, штат Техас.

Трамп в своей речи раскритиковал политику нынешнего лидера Джо Байдена, обвинив его в коррупции и слабости. Также он пригрозил Белому дому протестами, если против него не прекратят расследования.

«Если эти злобные, расистские прокуроры сделают что-нибудь неправильное или незаконное, я надеюсь, что в этой стране у нас будут самые большие протесты, которые мы когда-либо проводили. Они состоятся в Вашингтоне, округ Колумбия, в Нью-Йорке, в Атланте и в других местах», — заявил он.

Трамп также сказал, что будет требовать помилования для тех, кого обвиняют в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Он в очередной раз отметил, что выборы были «украдены».

«Они пытаются посадить меня в тюрьму. Эти прокуроры — злобные, ужасные люди. Они расисты, и они очень больны. Они психически больны. Они преследуют меня без какой-либо защиты моих прав Верховным судом или большинством других судов», — сказал он.

Прокуроры против Трампа

В отношении экс-президента США в настоящее время ведется разу несколько расследований. Так, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила семейный бизнес Трампа в неоднократном искажении стоимости своих активов для увеличения прибыли. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс также разбирает финансовую деятельность экс-президента и его компании. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование касательно попыток Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Помимо этого, специальной «комитет 6 января» также опрашивает сторонников экс-президента и узнает о его роли в штурме Капитолия.

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