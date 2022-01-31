Трамп пригрозил Белому дому новыми массовыми протестами

Конро, 31 января. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил вывести своих сторонников на массовые протесты по всей стране, если прокуроры не прекратят расследования против него. Экс-глава Америки выступил на митинге в Конро, штат Техас.

At a Texas rally, Trump focused on multiple investigations into him in New York, Washington and Atlanta, claiming: "They want to put me in jail." https://t.co/TAJeu9Qu1D — HuffPost (@HuffPost) January 30, 2022

Трамп в своей речи раскритиковал политику нынешнего лидера Джо Байдена, обвинив его в коррупции и слабости. Также он пригрозил Белому дому протестами, если против него не прекратят расследования.

«Если эти злобные, расистские прокуроры сделают что-нибудь неправильное или незаконное, я надеюсь, что в этой стране у нас будут самые большие протесты, которые мы когда-либо проводили. Они состоятся в Вашингтоне, округ Колумбия, в Нью-Йорке, в Атланте и в других местах», — заявил он.

Трамп также сказал, что будет требовать помилования для тех, кого обвиняют в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Он в очередной раз отметил, что выборы были «украдены».

«Они пытаются посадить меня в тюрьму. Эти прокуроры — злобные, ужасные люди. Они расисты, и они очень больны. Они психически больны. Они преследуют меня без какой-либо защиты моих прав Верховным судом или большинством других судов», — сказал он.

Trump says if he’s re-elected, he may pardon people prosecuted for their actions on January 6th pic.twitter.com/VLlkGyUr32 — Acyn (@Acyn) January 30, 2022

Прокуроры против Трампа

В отношении экс-президента США в настоящее время ведется разу несколько расследований. Так, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила семейный бизнес Трампа в неоднократном искажении стоимости своих активов для увеличения прибыли. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс также разбирает финансовую деятельность экс-президента и его компании. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование касательно попыток Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Помимо этого, специальной «комитет 6 января» также опрашивает сторонников экс-президента и узнает о его роли в штурме Капитолия.