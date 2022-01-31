Аналитик Ульянов рассказал, как обезопасить себя при покупках через интернет

Москва, 31 января. Осторожность при покупках через интернет позволит нам избежать мошеннических схем с банковскими картами. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, прокомментировав информацию о хищении средств со счетов россиян после попыток приобрести через интернет театральные и концертные билеты.

Эксперт не советует торопиться с вводом данных банковской карты на сайте, который предлагает приобрести билеты. Он рекомендует завести отдельную карту для интернет-покупок и не хранить на ней деньги, переводя на нее конкретную сумму при необходимости.

Также он напомнил о целесообразности использования специальных сервисов для проверки незнакомых ссылок.

Ранее ФАН рассказывал о телефонном мошеннике в Ростовской области. Представившись сотрудником банка, он похитил со счета женщины более трех миллионов рублей.