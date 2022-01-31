Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 16:15
16:14
Происшествия
Рабочий погиб при падении трубы на строительной площадке в Челябинске
16:12
Происшествия
Пенсионер внезапно скончался на улице в Липецкой области
16:12
Экономика
Эфир: В каких районах ДФО и Арктики можно получить земельный участок
16:12
Общество
Сериал «Мы все мертвы» про зомби стал самым популярным на Netflix
16:11
Экономика
Новый китайский кроссовер CS55 Plus от Changan сертифицировали в России
16:07
Происшествия
Экс-глава волгоградского комитета природных ресурсов получил три года колонии за махинации
16:06
Происшествия
Жительница Сахалина отдала мошенникам 8 млн рублей при попытке заработать
16:04
Весь мир
На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике
16:03
Спорт
Ягудин создал петицию о возвращении флага российским олимпийцам в Пекине
16:01
Происшествия
Таксист сбил 82-летнюю женщину во дворе жилого дома в Новосибирске и скрылся
Все новости

Аналитик Ульянов рассказал, как обезопасить себя при покупках через интернет
Общество
Аналитик Ульянов рассказал, как обезопасить себя при покупках через интернет
Пресс-служба УМВД России по Псковской области  / 

Москва, 31 января. Осторожность при покупках через интернет позволит нам избежать мошеннических схем с банковскими картами. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, прокомментировав информацию о хищении средств со счетов россиян после попыток приобрести через интернет театральные и концертные билеты.

Эксперт не советует торопиться с вводом данных банковской карты на сайте, который предлагает приобрести билеты. Он рекомендует завести отдельную карту для интернет-покупок и не хранить на ней деньги, переводя на нее конкретную сумму при необходимости.

Также он напомнил о целесообразности использования специальных сервисов для проверки незнакомых ссылок.

Ранее ФАН рассказывал о телефонном мошеннике в Ростовской области. Представившись сотрудником банка, он похитил со счета женщины более трех миллионов рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аналитик Ульянов рассказал, как обезопасить себя при покупках через интернет
интернет деньги сайт банковская карта ссылка
Комментировать