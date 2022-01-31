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Украинский спортсмен Шмуратко отвечал по-английски на вопросы российских журналистов

  /   Обновлено: 31 января 2022 16:04
Спорт
Украинский спортсмен Шмуратко отвечал по-английски на вопросы российских журналистов
Global Look Press  /  Raniero Corbelletti

Пекин, 31 января. Фигурист Иван Шмуратко, представляющий Украину на Олимпиаде в Пекине, использовал английский язык при общении с российскими журналистами. Он пояснил, что на этих Играх украинские спортсмены могут говорить только на родном языке или по-английски.

Представители СМИ общались со Шмуратко после тренировки на ОИ в Китае. На все вопросы, которые российские журналисты задавали ему на русском, фигурист отвечал на английском языке.

«Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — объяснил Шмуратко.

Украинский спортсмен добавил, что горд представлять свою страну на зимней Олимпиаде в Пекине. По словам Шмуратко, он постарается сделать свою работу как можно лучше и максимально сосредоточиться на выступлении.

Ранее украинским спортсменам запретили приближаться к россиянам на зимних Играх в Китае. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт пояснил, что эти правила были разработаны на случай «провокаций».

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украина олимпиада шмуратко
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