В Хакасии выбрали пилотные территории комплексного развития

Абакан, 31 января. Власти Хакасии приступят к обновлению городской застройки в соответствии с поправками в законодательство о комплексном развитии территорий (КРТ).

При этом начать решено с двух пилотных проектов. Первый планируется реализовать на территории Абакана в границах улиц Советская, Жукова, Ленина и Тараса Шевченко, где сейчас расположены многоквартирные малоэтажные бараки, не подключенные к инженерным сетям. До конца 2026 года на их месте должны появиться новые жилые кварталы, сообщает «Хакасия».

Еще одной территорией, подлежащей преобразованию, стал незастроенный земельный участок в поселке Расцвет Усть-Абаканского района, на котором планируется строительство 215 тысяч квадратных метров жилья. До конца 2024 года там возведут многоквартирные дома и социальные объекты.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Дальневосточного федерального округа (ДФО) по запуску первых программ комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о крупных проектах в Хабаровске и в Чите. В перспективе на территории ДФО намечено запустить программу «Дальневосточный квартал».