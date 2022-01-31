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Руководитель предприятия в Югре обвиняется в неуплате налогов на 46 млн рублей
Общество
Руководитель предприятия в Югре обвиняется в неуплате налогов на 46 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ханты-Мансийск, 31 января. В отношении бывшего руководителя ООО «Управление Технологического Транспорта — Ространссервис» в Югре возбуждено уголовное дело по причине неуплаты налогов в особо крупном размере, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Являясь единственным учредителем и руководителем коммерческой организации, работающей в сфере оказания транспортных услуг, обвиняемый с января 2017 года по март 2018-го организовал фиктивный документооборот и занизил размер НДС, в итоге не уплатил налоги на сумму свыше 46 миллионов рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Обвиняемый вину не признает. Следователи собрали доказательства и передали дело в суд. Денежные и транспортные средства предприятия арестованы.

Ранее ФАН рассказывал об обвинении в неуплате налогов генерального директора фирмы «Смарт Лоджистикс Групп» в Санкт-Петербурге. Он полностью возместил причиненный ущерб на сумму более 100 млн рублей.

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