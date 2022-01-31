Банк России понизил официальные курсы валют на 1 февраля

Москва, 31 января. Позиции российской валюты укрепились к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США сократился на 34,72 копейки и составил 77,47 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 13,87 копейки и оказалась на уровне 86,50 рубля.

При этом торги Московской биржи открылись ростом курсов доллара и евро. Стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии выросла на 1 коп. и достигла 77,81 рубля. Биржевой курс евро поднялся на 6 коп. — до 86,71 рубля.

Резкие колебания курса российской валюты сохранятся на текущей неделе из-за высокой чувствительности рынка к геополитической повестке. Такую точку зрения выразил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.