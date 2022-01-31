Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 16:15
16:14
Происшествия
Рабочий погиб при падении трубы на строительной площадке в Челябинске
16:12
Происшествия
Пенсионер внезапно скончался на улице в Липецкой области
16:12
Экономика
Эфир: В каких районах ДФО и Арктики можно получить земельный участок
16:12
Общество
Сериал «Мы все мертвы» про зомби стал самым популярным на Netflix
16:11
Экономика
Новый китайский кроссовер CS55 Plus от Changan сертифицировали в России
16:07
Происшествия
Экс-глава волгоградского комитета природных ресурсов получил три года колонии за махинации
16:06
Происшествия
Жительница Сахалина отдала мошенникам 8 млн рублей при попытке заработать
16:04
Весь мир
На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике
16:03
Спорт
Ягудин создал петицию о возвращении флага российским олимпийцам в Пекине
16:01
Происшествия
Таксист сбил 82-летнюю женщину во дворе жилого дома в Новосибирске и скрылся
Все новости

Политолог Кедми: два звонка Путина охладили пыл США в споре по безопасности

  /   Обновлено: 31 января 2022 14:54
Политика
Политолог Кедми: два звонка Путина охладили пыл США в споре по безопасности
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 31 января. Президенту России Владимиру Путину хватило двух телефонных звонков, чтобы спустить США с небес на землю и принудить их к переговорам по гарантиям безопасности. Секретный трюк главы государства раскрыл политолог Яков Кедми.

В комментарии СМИ экс-глава секретной службы «Натив» объяснил, как российскому лидеру удалось быстро и решительно охладить пыл Вашингтона. Эксперт напомнил, что контакты Кремля и Белого дома по гарантиям безопасности после встреч в Женеве и Брюсселе застопорились. Чтобы «оживить» диалог, Путин провел телефонные переговоры с Венесуэлой и Кубой, что стало для США недвусмысленным сигналом. В два звонка Москве удалось вновь усадить Вашингтон за стол переговоров, рассказал политолог.

«Подобный шаг намекает Западу, что в случае несговорчивости НАТО и США по гарантиям безопасности, у Москвы есть и другие опции. Насколько эти диалоги были содержательны в контексте повторения кубинского сценария, не знаю. На месте западных партнеров я бы внимательно вспомнил стратегические маневры РФ», — объяснил Яков Кедми.

Политолог Кедми: два звонка Путина охладили пыл США в споре по безопасности
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Ранее израильский дипломат резко раскритиковал государства, находящиеся «на зарплате» у США и критикующие Россию за деньги Вашингтона. Политолог сравнил поведение таких стран с политической проституцией.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Кедми: два звонка Путина охладили пыл США в споре по безопасности
россия сша переговоры венесуэла куба кедми гарантии безопасности
Комментировать