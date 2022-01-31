Политолог Кедми: два звонка Путина охладили пыл США в споре по безопасности

Москва, 31 января. Президенту России Владимиру Путину хватило двух телефонных звонков, чтобы спустить США с небес на землю и принудить их к переговорам по гарантиям безопасности. Секретный трюк главы государства раскрыл политолог Яков Кедми.

В комментарии СМИ экс-глава секретной службы «Натив» объяснил, как российскому лидеру удалось быстро и решительно охладить пыл Вашингтона. Эксперт напомнил, что контакты Кремля и Белого дома по гарантиям безопасности после встреч в Женеве и Брюсселе застопорились. Чтобы «оживить» диалог, Путин провел телефонные переговоры с Венесуэлой и Кубой, что стало для США недвусмысленным сигналом. В два звонка Москве удалось вновь усадить Вашингтон за стол переговоров, рассказал политолог.

«Подобный шаг намекает Западу, что в случае несговорчивости НАТО и США по гарантиям безопасности, у Москвы есть и другие опции. Насколько эти диалоги были содержательны в контексте повторения кубинского сценария, не знаю. На месте западных партнеров я бы внимательно вспомнил стратегические маневры РФ», — объяснил Яков Кедми.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

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