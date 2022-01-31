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Бывший глава облкомприроды в Волгограде приговорен к трем годам колонии
Общество
Бывший глава облкомприроды в Волгограде приговорен к трем годам колонии
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Волгоград, 31 января. Виталию Сазонову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, объявили приговор в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.

В марте 2018 года по приказу Сазонова на ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» была возложена функция государственного заказчика при реализации регионального проекта «Чистая страна», сообщает «Волгоградская правда».

Летом того же года в рамках реализации проекта учреждение заключило с ООО «ГринЛайт» госконтракт на выполнение работ по уничтожению незаконных свалок под Волгоградом. Директор фирмы решил не выполнять части условий договора с целью похитить бюджетные средства. Он заявил Сазонову и директору ГКУ ВО «ДВС», что работы невозможно выполнить в установленный срок и предложил закрыть на это глаза, пообещав, что компания выполнит условия позже.

Экс-глава облкомприроды вошёл с ним в сговор ради высокой оценки своих профессиональных качеств и других должностных привилегий за своевременно выполненные работы и результативное освоение бюджетных денег.

Уже в декабре 2018 он поручил начальнику ГКУ ВО «ДВС» принять работы фирмы, в числе которых были и невыполненные.

В результате чего ООО «ГринЛайт» нарушило условия госконтракта, отходы были частично вывезены, а частично зарыты в том же самом месте и замаскированы чистым грунтом. Таким образом ГКУ ВО «ДВС» потеряло 121 411 724 рубля, оплатив невыполненные работы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Сазонов полностью признал свою вину.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось региональным УФСБ России.

Суд признал Сазонова виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на 2 года.

Ранее ФАН рассказывал об отказе Брянским судом в иске местному чиновнику. Он пытался обжаловать дисциплинарное взыскание за поддержку антиваксеров.

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