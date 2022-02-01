Спецрежим или «упрощенка»: в чем особенность налоговых режимов для предпринимателей в 2022 году

Для любого предпринимателя и владельца небольшого бизнеса налоги — это настоящая головная боль. Сначала выбери подходящий режим, потом регулярно плати налоги и сдавай отчетность. Зачастую представители малого бизнеса спотыкаются еще на начальном этапе и не всегда верно выбирают налоговый режим. Как не ошибиться, почему многие предприниматели по-прежнему отдают предпочтение «упрощенке», в чем привлекательность налога на профессиональный доход, в беседе с ФАН рассказала адвокат Ольга Власова.

Как объяснила адвокат, в 2022 году индивидуальным предпринимателям доступны пять налоговых режимов: общая система — ОСНО, патентная система — ПСН, единый налог для сельхозпроизводителей — ЕСХН, «упрощенка» — УСН и налог на профессиональный доход — НПД. У каждого режима есть свои плюсы и минусы: выбирая подходящую систему, нужно учитывать, насколько она выгодна для конкретной деятельности, может ли быть применима к ней в целом.

«При выборе системы налогообложения ИП и компании акцентируются на учете платежей, силы налоговой нагрузки, поэтому здесь важно считаться со всей спецификой. Например, при переходе на спецрежим будет уменьшена налоговая нагрузка на имущество и по НДС. Однако это не освободит от страховых взносов», — привела пример Власова.

Власова также предупредила, выбирая ЕСХН, надо учитывать, что эта система годится только для сельхозкомпаний и ИП, занятых в сельском хозяйстве.

Из личного архива Ольги Власовой /

«Очень часто предприниматели отдают предпочтение упрощенной системе налогообложения — УСН, поскольку здесь предполагается только уплата налога на бизнес, который заменяет НДФЛ и НДС, налог на прибыль для ООО, налог на имущество, кроме офисной и торговой. Плюс «упрощенку» можно совмещать с патентом. Патент обычно распространяется на определенный вид деятельности предпринимателя. То есть предприниматель может одни виды деятельности вести по УСН, другие же учитывать на патенте», — рассказала адвокат.

Если предприниматель получает годовой доход размером менее 2,4 миллиона, то вполне разумным будет перейти на специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Переход на него является добровольным, он может освобождать от обязанности уплачивать налоги по другим системам налогообложения.

«Поскольку выбор системы налогообложения — вещь серьезная, которая может критичным образом сказаться на бизнесе, необходим ряд консультаций как с финансистами, так и с юристами, чтобы сделать правильный выбор. Сначала среди имеющихся систем налогообложения придется выбрать наиболее подходящие. А из них уже посредством расчетов отдать предпочтение той, которая окажется самой выгодной», — заключила Власова.

При всей гибкости налоговой системы в России некоторые предприниматели все же избегают легализации своего бизнеса. Так, более 73% торговцев на рынках Дагестана работают «в тени», осуществляя свою деятельность без кассовых аппаратов. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в сфере рыночной торговли скрыт особый потенциал для роста налоговых доходов. Несмотря на то, что в республике проводится определенная работа с нелегальной торговлей, продавцы все равно находят схемы для уклонения от налогов.