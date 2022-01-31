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Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию в Истре на 17 млн рублей за экологический ущерб

Общество
Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию в Истре на 17 млн рублей за экологический ущерб
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Москва, 31 января. Местные жители много раз подавали жалобы на компанию «АМГ», которая при планировке земельных участков в районе города Истра загрязняла сельскохозяйственные земли. После административного расследования компанию обязали выплатить 950 тысяч рублей, однако безрезультатно.

Минэкологии Подмосковья также подало иск по месту регистрации компании, и арбитражный суд Москвы подтвердил правоту ведомства. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.

Оказалось, что компания «АМГ» загрязняла участки, принадлежащие физическим лицам, складируя на частных территориях грунты вперемешку со строительным хламом. Нарушения были обнаружены около Павловской Слободы. Ущерб землям составил 17,6 млн рублей. Как стало известно позднее, эта организация привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения не впервые. Подобный случай произошёл и около деревни Борзые.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела против Водоканала города Троицка Челябинской области. Компания загрязняла земельный участок аммиачными отходами.

 

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иск подмосковье штраф загрязнение окружающей среды
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