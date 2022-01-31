Леонид Ярмольник объяснил, почему никогда не выражает соболезнования после смерти коллег

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в разговоре с ФАН объяснил, почему старается публично не выражать соболезнования близким и родным ушедших из жизни актеров. По словам артиста, за годы работы в театре и кино у него сложилось свое четкое мнение на этот счет.

30 января ушли из жизни сразу две звезды отечественного кинематографа ― 84-летний сценарист Виктор Мережко и 85-летний народный артист Леонид Куравлев. ФАН связался с Ярмольником с просьбой рассказать что-нибудь о бывших коллегах. Ответ собеседника оказался необычным.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я не умею и не хочу [приносить соболезнования] — это практически бессмысленно. Я всегда стараюсь воздерживаться. По поводу Виктора Мережко. Естественно, я его знал, но мы никогда не работали вместе, просто были знакомы. Я не думаю, что я тот человек, который должен как-то это комментировать. Это всегда выглядит так — кого-то не стало, а мы пиаримся на этом. Я к этому отношусь по-своему. Мои соболезнования такие, как у всех», ― ответил Ярмольник.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Ранее ФАН писал, что актер театра и кино встречался с Леонидом Куравлевым на съемочной площадке. Они вместе снимались в картинах «Ищите женщину» и «Медный агент». По его словам, у артиста был фантастический подход к работе. Куравлев был настоящим самородком, необычным в актерских и человеческих проявлениях.