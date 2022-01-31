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В Калифорнийской академии наук живет самая старая аквариумная рыбка в мире

Общество

Калифорнийской академия наук рассказала о своем уникальном постояльце. Им оказалась аквариумная рыбка-рекордсмен, которая пережила всех сородичей, живущих в неволе.

Животное относится к роду рогозубов или австралийских двоякодышащих рыб. Многие представители этого вида доживают до почтенных лет. Так, в прошлом рекорд принадлежал самцу по кличке Дедушка. Он умер в 95 лет.

У нового рекордсмена тоже говорящее имя — Мафусаил. Он назван в честь библейского праотца человечества, который дожил до 969 лет. По информации ученых, аквариумной рыбке сейчас около 90 лет.

На старца может посмотреть любой посетитель музея в Сан-Франциско. Пользователи Сети вспомнили, как встречались с долгожителем десятки дет назад.

«Я жил в часе езды от Сан-Франциско в 1980-х. Мы ездили в Штайнхарт пару раз в год. Я помню, как тогда видел эту рыбу. Мне приятен тот факт, что прошло уже 35 лет, а она все еще там», — признался один из комментаторов.

Работники аквариума рассказали о повадках Мафусаила. Так, долгожитель всегда рад полакомиться инжиром. Характер у 18-килограмовой рыбы спокойный, а ее любимый вид досуга — массаж спины.

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