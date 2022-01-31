Градус напряжения растет: Альгис Микульскис о заявлениях Байдена и Зеленского про «войну» на Украине

Положение вещей, которое к настоящему моменту сложилось в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, вполне можно описать, пользуясь исключительно медицинскими терминами. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале пытается уловить смыслы заявлений президента Штатов Джозефа Байдена в диалоге с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Последняя неделя января ознаменовалась поистине парадоксальным поворотом в отношениях между Киевом и Вашингтоном: до обитателей украинского политического Олимпа, похоже, наконец-то, дошел тот факт, что их покровители из США, раздувая информационный шторм о якобы готовящейся российской агрессии, «слегка» перегнули палку. Это стало понятно после состоявшегося 27 числа телефонного разговора между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским, итоги которого повергли в глубочайшее удивление всех, кто хоть немного следит за темой.

Если вкратце, то переговоры прошли неудачно. По крайней мере, так считают на Украине. Если в подробностях… А если в подробностях, то вот что пишет, например, CNN:

«Источники сообщили CNN, что между Зеленским и представителями администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично озвучивать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину. Как предупредил высокопоставленный представитель Байдена, администрация считает войну «неизбежной». Зеленский заявил журналистам в пятницу: «За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так».

president.gov.ua / Офіс Президента України

Кстати, в пятницу, 28 января, Зеленский на вышеупомянутой встрече с представителями мировых СМИ заявил еще много чего, касающегося повышенного внимания американцев к возглавляемой им стране. Причем некоторые его слова вполне можно назвать сенсационными. Так, обозреватель издания The Washington Post Джон Хадсон в своем Twitter-аккаунте цитирует украинского президента, кажется, даже с некоторой обидой:

«Зеленский по-прежнему критикует администрацию Байдена за отзыв семей дипломатов, когда она отправляет тонны помощи в обеспечение безопасности Киеву: «Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они — Соединенные Штаты».

Сам же глава Украины все на той же пресс-конференции, видимо, окончательно решив показать миру «who is who», рубил правду-матку отчаянно и самозабвенно:

«Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений. Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не на Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника».

Между тем в Белом доме, судя по всему, удивились такому «празднику непослушания» на Банковой и решили слегка сдать назад, начав рассыпаться в опровержениях сказанного Байденом в том телефонном разговоре. А сказано, вероятно, было многое. И все — про готовящееся российское «вторжение», да грядущее «разграбление Киева».

«Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться на Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны», — высказалась представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

«И даже жаль, что с этой новостью не срослось. Самое «честное» СМИ мира уже через несколько часов признало, что «информация была неточной». В переводе на русский — соврали. Нагло, без оснований и с определенной целью. С какой? А тут все просто — все то же нагнетание безумной истерики вокруг Украины. Ведь вчера с утра все ведущие мировые СМИ только и писали о грядущем разграблении Киева. Да и до сих пор пишут. Опровержение, которое дали авторы новости, похоже, никто и не слышал. Да и не хотел услышать...» — именно такими словами охарактеризовал конфуз американских акул пера автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Справедливости ради нельзя не уточнить: информация о незавидной судьбе украинской столицы целиком и полностью лежит на совести журналистов Cable News Network и к настоящему моменту уже стыдливо ими «подтерта». Однако осадочек остался…

Текущее положение можно назвать «политической шизофренией». А каким еще термином можно обозначить ситуацию, в которой американский лидер настаивает на том, что «Россия вот-вот ударит», и при этом ратует за Минские соглашения и «нормандский формат»?

Или ситуацию, в которой Владимир Зеленский вроде бы и не верит в «агрессивные намерения Москвы», но с благодарностью принимает от Запада военную помощь и продолжает стягивать к линии разграничения в Донбассе личный состав и технику ВСУ?

А его высказывание о причинах непринятия Украины в НАТО, лежащее вообще за пределами логики?

«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — предположил украинский глава.

В общем, градус безумия во всем, что связано с Киевом, продолжает расти. И США изо всех сил принимают участие в этом геополитическом шоу, которое в любой момент по их же вине может закончиться самым непредсказуемым образом.

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