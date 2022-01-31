Более 200 тысяч человек погибли из-за выбросов угольных ТЭС в Турции

Анкара, 31 января. Альянс по вопросам здравоохранения и окружающей среды (HEAL) со штаб-квартирой в Брюсселе представил доклад, посвященный вредному воздействию сжигаемого угля на экологию и благосостояние людей. В публикации освещена проблема вокруг тепловых электростанций Турции, которые работают на этом виде топлива.

The Brussels-based Health and Environment Alliance (HEAL) has said in its most recent report that Turkey’s coal pollution has caused 200,000 premature deaths over the past 55 years. #Turkey https://t.co/ty0QegdrWU — Duvar English (@DuvarEnglish) January 31, 2022

Согласно представленной информации, ТЭС республики скрывают данные о выбросах вредных веществ, которые за последние 55 лет причинили государству ущерб на сумму около 4,8 трлн турецких лир и привели к гибели более 200 тысяч человек. Также из-за негативного воздействия продуктов сжигания угля число случаев преждевременных родов возросло на 117,6 тысячи, а бронхита у детей — почти на 1,25 тысячи. В общей сложности из-за последствий активности таких ТЭС за указанный период потеряно порядка 62 млн рабочих дней.

Выводы HEAL были основаны на среднестатистических показателях, поскольку точных данных, как сказано ранее, энергетическая отрасль Турции не раскрывает. Поэтому, отмечено в докладе, реальные показатели смертности и заболеваемости могут быть еще выше.

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Turkey must phase out coal by 2030, immediately stop investing and building any new coal power plants, create a just transition plan for communities that will be affected by this transformation and end subsidies to any fossil fuels. #Komursuz2030 pic.twitter.com/wsi7bekpjd — Maya Ozbayoglu (@MayaOzbayoglu) January 28, 2022

Альянс в своей публикации порекомендовал сократить выработку электроэнергии с применением ископаемых видов топлива и остановить строительство новых электростанций, таких как ТЭС в провинции Чанаккале. Кроме того, организация подчеркнула необходимость предоставления открытых и достоверных сведений о воздействии подобных объектов на экологию и здоровье человека.

Вредоносная отрасль

Угольные электростанции обеспечивают до трети потребностей Турции в энергии. Несмотря на вполне очевидные проблемы, которые вызывает их использование, правительство, напротив, поощряет создание новых ТЭС и увеличение добычи данного вида топлива. Причиной является желание властей уменьшить зависимость от импорта природного газа.

Но при всем этом государство закупает и черный уголь, поскольку местный (бурый) используется на станциях значительно реже. Тем не менее руководство страны агитирует энергетиков переходить на «свое» топливо, которое с точки зрения экологии еще более опасно.

Coal mine blast kills worker in central Turkey https://t.co/bgRCjIUhEl pic.twitter.com/rD5mlNiQby — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 13, 2020

При этом, по данным открытых источников, сама работа в шахтах Турции характеризуется высочайшим среди других видов труда показателем смертности как из-за проблем со здоровьем, так и в результате несчастных случаев. Предпринимаемые властями меры по повышению безопасности на производстве не исправили проблему, в связи с чем доступ к подробной информации в этой сфере также был закрыт. Тем не менее добыча угля по-прежнему известна как один из наиболее рискованных видов заработка в стране.

Всего на территории Турции действуют 47 угольных ТЭС. Наиболее мощные из них находятся в провинциях Зонгулдак, Чанаккале, Мугла, Искендерун и Кахраманмараш и выделяют порядка 40% от общего числа вредных выбросов в атмосферу. При этом Мугла, одна из самых известных курортных зон страны, одновременно является регионом, больше всего загрязненным продуктами сжигания угля.

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Усиливает проблему плачевное техническое состояние многих ТЭС из-за физического износа оборудования. По количеству потребления угля в мире республика находится на девятом месте, однако экологи указывают, что вреда ее электростанции из-за низкого КПД наносят намного больше, чем в некоторых «странах-лидерах». В прошлом работа нескольких крупных ТЭС была приостановлена из-за требований ряда ведомств, однако после модернизации они вернулись в строй.

Our newest story on @globalvoices where we discuss the China's largest investment in Turkey - a coal-based power plant located in Adana in South Central Turkey called the Emba Hunutlu power station. https://t.co/9NTlibCAbD #BeltAndRoadInitiative #China #Turkey #Hunutlu — Arzu Geybulla (@arzugeybulla) August 11, 2021

Как указывают активисты, у Турции есть все необходимое для разработки проектов по использованию возобновляемых источников энергии. Тем не менее власти страны по-прежнему делают ставку на угольные станции, которые по выделению парниковых и токсических веществ превосходят газовые в два раза. Это вызывает протесты как местных, так и зарубежных организаций по защите окружающей среды.

В частности, в 2017 году Турецкий фонд борьбы с эрозией почв подал в суд на компании, ведущие в провинции Адана строительство новой ТЭС, которая, по предварительным оценкам, увеличит смертность населения на 50 человек в год. Однако, невзирая на критику экологов, работа над созданием станции пока продолжается.