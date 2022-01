Зеленский идет на конфликт с Байденом, а конгрессмены США снова посетили Украину

В Донбассе растет количество нарушений, ВСУ тренируют штурмовые подразделения, совершили провокацию на «Светлодарской дуге» и нарушили железнодорожное сообщение Донецка и Еленовки. Зеленский, несмотря на указания из Вашингтона, продолжает идти в фарватере Лондона, пытаясь тормозить реализацию минских соглашений. На этом фоне Канада присоединилась к США и Великобритании, решив увеличить группу советников и поставить снаряжение. ВСУ, несмотря на заявления Зеленского, готовятся к возможному конфликту с Россией.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе продолжило движение вверх, увеличившись практически в 1,5 раза (1476 обстрелов против 1086).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в прилегающих к городам Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасная (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной бригады, а также в поселке Донецкий (47 км северо-западнее Луганска) — в зоне ответственности 57-й мотопехотной бригады. В полосе ответственности последней наблюдателями ОБСЕ у самой линии соприкосновения, в Трехизбенке (30 км северо-западнее Луганска), обнаружен бронированный автомобиль «Новатор». В ВСУ такие имеются в основном в противотанковой или командно-штабной модификациях. Также состоят машины на вооружении частей национальной гвардии. Поэтому его появление говорит о проводимой в 57-й мотопехотной бригаде тренировке вывода полевых пунктов управления батальонов на позиции, либо, что более вероятнее, прибытия в район Трехизбенки подразделения национальной гвардии в рамках повышения мер контрдиверсионной борьбы.

Вблизи Орехово-Донецкий (40 км северо-западнее Луганска) украинскими военными осуществлена расчистка путей подхода к населенному пункту и расположенной поблизости понтонной переправе. Именно через нее осуществляется сообщение с частями 57-й мотопехотной бригады, занимающими позиции на другой стороне реки Северский Донец. Свидетельствует об этом обнаруженный в районе Орехово-Донецкий путепрокладчик БАТ-2.

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка. Кроме того, неспокойно было и в районе Веселогоровки (60 км юго-западнее Луганска), напротив которой расположены позиции 30-й механизированной бригады. Именно в этом районе произошло боестолкновение результатом которого стала гибель военнослужащего НМ ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

По всей видимости разведгруппа роты разведки 30 омбр решила зачем-то посетить наблюдательный пост защитников Донбасса, при этом занимать его не собиралась. Один военный НМ ЛНР погиб сразу, второму удалось переместиться на основную позицию, с погибшего украинские силовики сняли бронежилет и скорее всего посмотрели документы. Через два дня бронежилет показали в ролике телеканала ТСН, посвященному якобы доказательствам российского присутствия в Донбассе. Получается, что на фоне общей военной истерии, командование 30-й механизированной бригады думало, что на противоположных позициях сидят российские военные и решило такой незатейливой «операцией» найти и преподнести доказательства. Однако реальность оказалась иной, поэтому в качестве «доказательства» пришлось показывать только лишь бронежилет производства российской НПО «Зюраткуль», купить который можно через интернет. Особую пикантность ситуации придает то, что совершена эта провокация на следующий день после встречи в «нормандском» формате (Россия, Франция, Германия, Украина), где стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

На этом фоне на полигоне Луганской области прошли тренировки военнослужащих огнеметных подразделений, участие в которых также принял огнеметный взвод роты РХБЗ краматорской 81-й отдельной аэромобильной бригады.

facebook.com / @pressjfo.news

В рамках мероприятия бойцы прошли тактическую, медицинскую и стрелковую подготовку. В последнем — использовали РПВ-16, являющийся украинской версией РПО. При этом необходимо отметить, что реактивный огнемет является штурмовым оружием и как нельзя кстати подходит для уничтожения огневых точек на дальности до 1 км.

В Украине разработан и запущен в производство ручной пехотный огнемёт РПВ-16 (аналог российского РПО "Шмель"). pic.twitter.com/m8ub2ptEX5 — Зãступ бараболі (@Hlopak_) May 2, 2018

На южном участке сложная ситуация остается на самом юге, где находятся позиции 36-й бригады морской пехоты и совершается не менее половины нарушений в Донецкой области.

В конце недели неспокойно было в районе Еленовки (20 км юго-западнее Донецка), где в результате обстрелов повреждены кровля и остекление тяговой подстанции, силовой трансформатор, изоляторы электропередач. Досталось и соседнему населенному пункту Сигнальное. Судя по назначению тяговой подстанции — обеспечение энергией электровозов, трамваев и троллейбусов — вполне вероятно, что целью обстрелов был вывод из строя ж/д ветки Донецк-Еленовка, по которой осуществляется движение электричек.

По заявлению с мест для обстрела использовались 60-мм минометы. Несмотря на то, что их производство налажено на территории Украины, ВСУ закупает их в Польше, Боснии и Герцеговине. С 2019 года предприятие «Украинская бронетехника» поставляет в войска 60-мм мины, однако до сих пор большая часть боеприпасов — иностранного производства, в основном Черногории. На вооружении ВСУ такие в большинстве случаев шли в части ССО и разведывательные подразделения для проведения налетов и диверсий. Обусловлено это легкостью миномета и довольно приличной дальностью, которая составляет от 1,5 до 3 км (в зависимости от типа). Имеются такие и в стоящем напротив Еленовки 46-м штурмовом батальоне «Донбасс», входящим в 54-ю механизированную бригаду, бойцы которого скорее всего и причастны к попытке блокирования железнодорожного сообщения между Донецком и Еленовкой.

Большие переговоры

На фоне общего нагнетания напряженности и военной истерии вокруг Украины, 26 января в Париже после довольно продолжительного перерыва прошли консультации советников глав «нормандского» формата (Россия, Германия, Франция, Украина). В ходе нее была проведена инвентаризация Минских соглашений, а основной задачей было исключить разногласия в их трактовке. По итогам ничего нового сказано не было, но явно положительным моментом является то, что стороны договорились встретиться через две недели. Это говорит о том, что скорее всего украинская делегация попросила время на согласование вопросов и подготовку конкретики.

Через день, 28 января, состоялся телефонный разговор президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. Сообщают, что прошел он в довольно жестких тонах, а Байден настаивал на реальной возможности наступления со стороны России и необходимости реализации Минских соглашений именно в той последовательности, какой они были приняты.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

Более того, по информации Telegam-канала «Резидент», Зеленскому было дано три месяца на их реализацию, в противном случае Вашингтон пригрозил начать расследования коррупционных схем украинских политиков из окружения украинского президента.

Примечателен на этом фоне слив от «некоего украинского чиновника» информации о разговоре Байдена и Зеленского американской телекомпании CNN. Учитывая поднявшийся шум, это довольно сильно ударило по президенту США и его администрации, которая, конечно же, все отрицала.

Biden-Zelensky call did not go well,per cnn.Biden told Zelensky a Russian invasion is imminent &”Kiev could be sacked." Zelinsky told Biden 2calm down &downplayed the threat.

Ukraine officials & the WH rejected the CNN rpt just an hour later. Tweets of initial CNN rpt deleted pic.twitter.com/kx42kvr4Xb — ????????????????stack1776???????????????? (@Stack1776) January 28, 2022

В этот же день Зеленский провел конференцию для иностранных СМИ. Информационное агентство «Спутник» приводит основные тезисы его выступления:

Украина не видит большей эскалации, чем было до этого;

вооруженные силы Украины «не слабее НАТО» и «мы вам не новички какие-то, не мальчики»;

ни одна страна не будет защищать Украину;

Киев выступает за создание переговорной площадки «Украина-Россия-США»;

«Как у президента у меня могут быть секреты от Байдена».

Получается такая «ответочка» от Зеленского, который решил показать самостоятельность от Вашингтона. Учитывая активные попытки со стороны Великобритании и Турции встроиться в переговорный процесс, то вполне возможно, что выходка украинского президента была совершена не без их помощи. При этом, Лондон, судя по всему, имеет ключевое значение в определении вектора украинской политики. Так, до 6 февраля Киев планирует посетить британский премьер-министр Борис Джонсон. По информации телеграмм-канала «Резидент», связан он с треком Минских соглашений, в реализации которых Великобритания не очень-то заинтересована. При этом, оказывается британская Ми-6 активно помогает Киеву их торпедировать несмотря на все указания из Вашингтона. Это говорит либо о намеренном провоцировании конфликта, либо о сильном желании Лондона встроиться в этот переговорный процесс и получить свои «плюшки». О последнем говорят действия руководства Соединенного Королевства.

Помимо намерений министров обороны Бена Уоллеса и иностранных дел Лиз Трасс посетить Москву, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о планах до 6 февраля провести телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным. На этом фоне Британия по старой доброй традиции снова решила повысить ставки и 30 января Лиз Трасс заявила о возможности введения пакета санкций против РФ, а точнее против российских физических и юридических лиц, имеющих активы в Великобритании.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: Лондон на следующей неделе введёт санкции в отношении России.

У предприятий и лиц, которые "служат опорой российского государства не получится спрятаться".

Собственность "российских олигархов" может быть конфискована, "ничего не исключено". pic.twitter.com/7lLY1FaK9B — pani Walewska (@pani_walewska) January 30, 2022

Что касается Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган по всей видимости стремится переместить минские переговоры из Белоруссии на турецкую землю, вполне вероятно, что эта тема и украинский кейс в целом станут основными темами на запланированных в феврале переговорах с Владимиром Путиным. Предшествовать им будет визит 3 февраля на Украину, где Эрдоган переговорит с Зеленским и конкретизирует условия и рамки предложения по урегулированию украинского кризиса.

Боевая подготовка ВС Украины

К концу недели на базе учебного центра в Львовской области подготовлены инструктора ВСУ для обучения работе с британскими ПТРК NLAW и американскими гранатометами М141. На этой неделе в центр прибудет первая команда из строевых частей. Более того, уже в настоящее время стрельбе из данных средств обучаются бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады, которые слаживаются на близлежащем полигоне.

КНЯЗІВСЬКІ ВОЇНИ ОДНИМИ З ПЕРШИХ «ПРИРУЧИЛИ» ГРАНАТОМЕТ M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D)

Активну участь у підготовці ???????? військових взяли військовослужбовці США з військово-тренувальної місії «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки-Україна» (JMTG-U).

???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/FiOkQ5TnSX — Збройні Сили України ???????? (@ArmedForcesUkr) January 30, 2022

На базе Национального университета обороны Украины 17-26 января завершена подготовка управления 35-й бригады морской пехоты и подчиненных соединению батальонов, дивизионов и рот (батарей). Проведены теоретические и практические занятия, направленные на изучение процесса принятия военного решения по стандартам НАТО. В конце курса проведено КШУ с использованием обучающей АСУВ «Славутич» и системы имитационного моделирования JCATS.

facebook.com / @35obrmp

Кроме того, в течение недели проведены проверки боеготовности зенитных, артиллерийских и танковых подразделений этой бригады. В рамках данных мер осуществлялись сбор и совершение марша в назначенный район. При этом, зенитные подразделения провели тренировку не где-нибудь, а на острове Змеиный. Все это может свидетельствовать, о том, что 35-я бригада морской пехоты в разодранном состоянии распределена по опасным участкам Черноморского и Азовского побережий. Получается Зеленский, говоря о том, что считает угрозу «вторжения со стороны России» низкой немного лукавит и в реальности ВСУ активно готовятся к конфликту.

facebook.com / @35obrmp

В пользу последнего говорит принятый Верховной Радой законопроект, разрешающий вооружать силы территориальной обороны ПТРК и ПЗРК, что особенно актуально в силу активных поставок со стороны Запада.

Визит конгрессменов на Украину

В конце недели Украину снова посетила делегация конгрессменов США в основном из комитета по иностранным делам. Возглавлял ее председатель этого комитета Грегори Микс, который также является не последним лицом кокуса по американо-российским торгово-экономическим отношениям, где собраны лица, ратующие за рост сотрудничества.

Федеральное агентство новостей /

В ходе двухдневного визита делегация поучаствовала в различных церемониальных мероприятиях, а также встретилась с министрами обороны Алексеем Резниковым, иностранных дел Дмитрием Кулебой и, конечно же, президентом Владимиром Зеленским.

Учитывая, что большинство членов делегации связывает объединение «Новая демократическая коалиция», в которой находятся политики, стремящиеся развивать американский бизнес. Отсюда и основной целью визита было скорее всего обсуждение не пресловутой «российской агрессии», а мер поддержки бизнеса США за счет Киева, в том числе — продажи вооружений. Также, скорее всего, имел место и контроль за распределением поставленной военной помощи. О последнем говорит нахождение в составе делегации Мики Шерил — заместителя председателя подкомитета по тактической авиации и сухопутным войскам, который среди прочего осуществляет надзор за расходом и реализацией боеприпасов.

facebook.com / @RepColinAllred

Побывали американца еще и в Верховной Раде, где также встретились с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В контексте последнего примечательна информация о предоставленных со стороны США гарантиях купировать угрозу волнений, связанных с реализацией Минских соглашений.

Поставки и помощь Украине

США продолжили осуществлять поставки военной помощи. Количество совершенных рейсов к 31 января возросло до пяти. Для доставки вооружений использовался самолет Boeing 747-412, который совершал посадку на аэродроме Борисполь в Киевской области.

???????????????????? В настоящее время из авиабазы Davis-Monthan AFB в сторону Европы направляется очередной транспортный Boeing 747-412(BCF) N729CA из троицы перевозчиков вооружения из США в Украину. https://t.co/K5aoaeSR8B pic.twitter.com/7Mhs0WvIzN — Записки охотника (@galandecZP) January 28, 2022

На данный момент поставки включают в себя стрелковое оружие, боеприпасы и реактивные гранатометы. Также, 25 января было передано еще около 300 ракет к ПТРК Javelin. Вполне возможно, что передаются и ПЗРК «Стингер».

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next ???????? planes with military-technical assistance to strengthen ???????? defense capabilities! ????????????????????@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Не отстает от США и Канада, которая увеличила масштаб тренировочной операции Unifier. В рамках этого принято решение о дополнительном направлении на Украину еще 60 военнослужащих в дополнение к уже развернутым 200 инструкторам. В целом же предусмотрена возможность увеличения контингента до 400 военных ВС Канады. Также заявлено о планах поставить некое снаряжение, делиться разведданными и оказать помощь в борьбе с киберугрозами. Выделено на все это порядка 340 миллионов долларов США. На этом фоне 30-31 января Киев посетила министр обороны Канады Анита Ананд, скорее всего для конкретизации программы помощи.

????????????????????????????????????????????????????

Сьогодні, 30 січня, з дводенним візитом до України прибула Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Завтра, 31 січня, відбудеться зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова @oleksiireznikov з Міністром оборони Канади Анітою Ананд @AnitaAnandMP pic.twitter.com/YDhZGUy9mg — Збройні Сили України ???????? (@ArmedForcesUkr) January 30, 2022

В передовиках в деле оказания военной поддержки Украине остается Великобритания, которая направила 10 бортов. При этом крайний прибыл во Львов и скорее всего перевозил группу военных, скорее всего в рамках анонсированного увеличения британских военных в Европе.

В рамках действующей британской тренировочной миссии Orbital 26 января прошла встреча ее представителей с военными 93-й механизированной бригады, в конце прошлого года вернувшейся в место постоянной дислокации близ Днепропетровска. Обсуждали вопросы подготовки украинских бойцов в рамках боевого слаживания соединения выездной группой британских военных на базе самой воинской части. Вполне возможно, что в текущих условиях в программу обучения войдет курс стрельбы на ПТРК NLAW.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

В конце недели на Украину свой транспортник отправила Польша, однако утверждать о начале поставок пока преждевременно ввиду отсутствия сведений в украинском сегменте интернета. Скорее всего, самолет доставил подразделение специального назначения для охраны дипмиссии и обеспечения ожидаемого в первых числах февраля визита премьер-министра Польши в Киев.

Происшествия на Украине

На неделе, 27 января, в Днепропетровске случилось ЧП на территории госпредприятия «Южный машиностроительный завод», охрану которого осуществляют бойцы 1-го полка охраны особо важных объектов НГУ. Один из нацгвардейцев, стоящих в карауле, расстрелял сослуживцев, в результате чего пятеро военнослужащих погибли и пять — получили ранения.

В дальнейшем боец попытался сбежать в Одесскую область, по дороге куда его и поймали. Сподвигла военного на столь ужасный поступок царившая в рядах нацгвардейцев дедовщина.

Это наверное, впервые такое в Украине.

Командующий НГУ Балан подал рапорт про отставку, после того как солдат-срочник расстрелял сослуживцев, за дедовщину. pic.twitter.com/sUDgtQRJxf — Ray (@Ray_net_ua) January 27, 2022

Результатом происшествия стало отстранение командующего Национальной гвардии Украины генерала Николая Балана и командира полка.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.