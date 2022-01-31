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Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
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Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения

Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
facebook.com  /  Юлия Началова

Москва, 31 января. Мать покойной певицы Юлии Началовой, которой мог бы исполниться 41 год 31 января, почтила память дочери в ее день рождения. Женщина разместила ролик с исполнительницей и поклонниками ее творчества в честь памятной даты.

Трогательное видео ко дню рождения Началовой опубликовал один из фанатских Instagram-аккаунтов. В ролике можно увидеть архивные кадры с самой певицей, а также детей и взрослых, исполняющих ее песни.

«Сегодня Юле Началовой исполнился бы 41 год. А ведь на ее песнях воспиталось уже не одно поколение», — отметили авторы.

Таисия Началова поделилась созданным поклонниками видео и на своей странице. Мать покойной артистки оставила под роликом лаконичную, но очень трогательную подпись.

«Доченька», — написала женщина.

Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
Prt Scr instagram.com / @taisianachalova

Подписчики Началовой-старшей оставили множество скорбных комментариев под ее постом. Пользователи соцсети назвали исполнительницу настоящим ангелом с божественным голосом, передает Teleprogramma.pro.

«Юлечка самая нежная, самая светлая! Навсегда в наших сердцах»;

«Самая нежная, красивая, светлая, талантливая всегда будет в нашем сердце. Светлая память»;

«Какая Юля замечательная! Проникновенный голосок до самого сердца всегда, до слез», — расчувствовались подписчики.

Ранее стало известно, что в честь Юлии Началовой могут переименовать Ленинский проспект в Москве. Отец покойной певицы Виктор Началов назвал эту идею бредом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
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