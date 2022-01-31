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ЦБ готовит «ссудные каникулы» для россиян с потребкредитами

Экономика
ЦБ готовит «ссудные каникулы» для россиян с потребкредитами
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 31 января. Банк России разрабатывает законодательные поправки, предполагающие предоставление «ссудных каникул» для заемщиков с потребкредитами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как уточнил и. о. председателя Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев, заемщик сможет воспользоваться таким правом для каждого кредита лишь однажды. Предполагается, что нововведение будет работать по аналогии с ипотечными каникулами.

В декабре прошлого года Центробанк анонсировал введение механизма бессрочных кредитных каникул для россиян с потребкредитами. Предполагается, что после его введения заемщики смогут получить отсрочку платежей на три месяца. Сейчас подобная опция доступна только для ипотечных заемщиков.

Россияне при выборе кредита чаще всего обращают внимание на уровень ставки и размер ежемесячного платежа. Еще одним из главных факторов при выборе банка является возможность получить кредитные каникулы.

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