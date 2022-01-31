Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 14:45
14:41
Происшествия
Глава СК потребовал возбудить дела против шестерых российских судей
14:39
Происшествия
Басманный суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове
14:37
Весь мир
Никакой безопасности: куда завела Нью-Йорк политика «либерального правосудия»
14:36
Общество
Ученый РАН Бехтерева не смогла объяснить феноменальные способности Ванги и поверила в чудо
14:35
Армия
Генерал-полковник Журавлев: войска ЗВО получили 12 новейших гаубиц «Мста-СМ2»
14:34
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 со сработавшим датчиком неисправности успешно сел в Шереметьево
14:34
Происшествия
Правоохранители задержали 88 мигрантов в ходе рейда на Софийской овощебазе в Петербурге
14:32
Общество
Голикова поручила Минтруду России завершить разработку антиковидных рекомендаций
14:24
Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
14:23
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 с неисправностью готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Все новости

Правительство ФРГ исключило введение превентивных санкций против России из-за Украины

Политика
Правительство ФРГ исключило введение превентивных санкций против России из-за Украины
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski

Берлин, 31 января. Германия введет санкции против России только в случае нарушения территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

Немецкий политик прокомментировал вопрос РИА Новости об ограничениях Берлина в отношении Москвы, которые могут иметь превентивный характер.

«У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами», — отметил представитель кабинета министров.

Как стало известно ранее, Британия готовится внедрить новые санкции против России. Ограничения могут быть направлены на энергетический сектор.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Правительство ФРГ исключило введение превентивных санкций против России из-за Украины
санкции украина германия
Комментировать