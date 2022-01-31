Правительство ФРГ исключило введение превентивных санкций против России из-за Украины

Берлин, 31 января. Германия введет санкции против России только в случае нарушения территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

Немецкий политик прокомментировал вопрос РИА Новости об ограничениях Берлина в отношении Москвы, которые могут иметь превентивный характер.

«У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами», — отметил представитель кабинета министров.

Как стало известно ранее, Британия готовится внедрить новые санкции против России. Ограничения могут быть направлены на энергетический сектор.