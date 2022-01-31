Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 14:45
14:41
Происшествия
Глава СК потребовал возбудить дела против шестерых российских судей
14:39
Происшествия
Басманный суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове
14:37
Весь мир
Никакой безопасности: куда завела Нью-Йорк политика «либерального правосудия»
14:36
Общество
Ученый РАН Бехтерева не смогла объяснить феноменальные способности Ванги и поверила в чудо
14:35
Армия
Генерал-полковник Журавлев: войска ЗВО получили 12 новейших гаубиц «Мста-СМ2»
14:34
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 со сработавшим датчиком неисправности успешно сел в Шереметьево
14:34
Происшествия
Правоохранители задержали 88 мигрантов в ходе рейда на Софийской овощебазе в Петербурге
14:32
Общество
Голикова поручила Минтруду России завершить разработку антиковидных рекомендаций
14:24
Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
14:23
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 с неисправностью готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Все новости

Лебедев: малоизвестные банки могут предоставить привлекательные условия по ипотеке

  /   Обновлено: 31 января 2022 14:19
Экономика
Лебедев: малоизвестные банки могут предоставить привлекательные условия по ипотеке
ФБА «Экономика сегодня» .

Екатеринбург, 31 января. Директор екатеринбургского центра недвижимости «Домос» Владимир Лебедев объяснил в комментарии изданию «ФедералПресс», как выгодно сэкономить на ипотеке.

Перед тем, как покупать жилищный объект в ипотеку, важно детально оценить кредитные предложения не особенно разрекламированных банков. Помимо этого, можно изучить условия займов в том банке, где происходит получение зарплаты, считает Лебедев.

В настоящее время российский рынок недвижимости имеет очень ограниченный ассортимент предложения, потому что спрос в секторе резко возрос на фоне актуализации программы льготной ипотеки, отмечает риелтор.

«Ассортимент на рынке очень слабый, квартир в 3-4 раза меньше, чем год назад и особо выбрать не из чего. Покупая сейчас квартиру, мы изначально ее покупаем дорого. Повышенный спрос, который был в пандемийные годы, был как раз подстегнут льготной ипотекой», – говорит собеседник издания.

Специалист по недвижимости указывает, что многие зарплатные клиенты финансовых компаний получают специальные условия, которые могут распространяться и на ипотеку. В том числе, не стоит сбрасывать со счетов малоизвестные банки. Также Лебедев рекомендует изучать возможности сэкономить на страховке.

Ставки по ипотеке, как и стоимость недвижимости, в ближайшем будущем продолжат увеличиваться, ожидает эксперт. Он допускает, что к концу 2022 года ипотечные ставки будут находиться на уровне 12-14%. Агентство «Эксперт РА» прогнозирует ставки выше 10%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Лебедев: малоизвестные банки могут предоставить привлекательные условия по ипотеке
ипотека лебедев кредит жилье недвижимость
Комментировать