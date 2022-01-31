Лебедев: малоизвестные банки могут предоставить привлекательные условия по ипотеке

Екатеринбург, 31 января. Директор екатеринбургского центра недвижимости «Домос» Владимир Лебедев объяснил в комментарии изданию «ФедералПресс», как выгодно сэкономить на ипотеке.

Перед тем, как покупать жилищный объект в ипотеку, важно детально оценить кредитные предложения не особенно разрекламированных банков. Помимо этого, можно изучить условия займов в том банке, где происходит получение зарплаты, считает Лебедев.

В настоящее время российский рынок недвижимости имеет очень ограниченный ассортимент предложения, потому что спрос в секторе резко возрос на фоне актуализации программы льготной ипотеки, отмечает риелтор.

«Ассортимент на рынке очень слабый, квартир в 3-4 раза меньше, чем год назад и особо выбрать не из чего. Покупая сейчас квартиру, мы изначально ее покупаем дорого. Повышенный спрос, который был в пандемийные годы, был как раз подстегнут льготной ипотекой», – говорит собеседник издания.

Специалист по недвижимости указывает, что многие зарплатные клиенты финансовых компаний получают специальные условия, которые могут распространяться и на ипотеку. В том числе, не стоит сбрасывать со счетов малоизвестные банки. Также Лебедев рекомендует изучать возможности сэкономить на страховке.

Ставки по ипотеке, как и стоимость недвижимости, в ближайшем будущем продолжат увеличиваться, ожидает эксперт. Он допускает, что к концу 2022 года ипотечные ставки будут находиться на уровне 12-14%. Агентство «Эксперт РА» прогнозирует ставки выше 10%.