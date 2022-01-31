Кнутов: США нечего противопоставить «новому оружию Путина»

Москва, 31 января. Россия добилась полного и долгосрочного превосходства над США в разработке и серийном производстве стратегических вооружений, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Директор музея российских войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «ПолитРоссии» объяснил, почему Пентагон предпринимает лихорадочные усилия по модернизации американской ядерной триады. США и другим странам НАТО нечего противопоставить «новому оружию Путина», как на Западе принято называть ракеты «Циркон» и «Сармат», указал спикер

«Отрыв от США у нас действительно колоссальный. И дело ведь не только в том, что они не имеют подобных видов вооружения. Ведь отсутствие у них гиперзвуковых ракет означает и то, что США не в состоянии такие ракеты перехватывать. То есть Америка просто беззащитна перед нашим новым оружием», — объяснил Кнутов.

У США нет ни «Кинжалов», ни подводных беспилотников «Посейдон», ни других аналогов новейших вооружений российской армии, резюмировал полковник запаса.

Ранее стало известно, что первый полк РВСН с межконтинентальными ракетами «Сармат» заступит на боевое дежурство в течение 2022 года. О влиянии превосходства РФ над США в стратегических вооружениях на ход российско-американских переговоров в Женеве писало «Утро.ру»