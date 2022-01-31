Баранец: советская ракета «Сатана» сдерживает оппонентов Москвы до сих пор

Москва, 31 января. Стратегический ракетный комплекс «Сатана» стоит на вооружении в российских войсках почти полвека, но за это время ни одна страна мира так и не смогла побить его рекорд, о чем заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Обладание баллистической ракетой Р-36М позволило Москве эффективно сдерживать оппонентов в годы холодной войны. Западные эксперты назвали ее «Сатана» за пугающие способности и не ошиблись, о чем в беседе с iReactor рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам Баранца, среди существующих на сегодняшний день межконтинентальных ракет эта является самой мощной, а конкурентов в массогабаритных свойствах у нее так и не появилось.

«Кроме того, у нее самые совершенные электронные мозги, которые находятся на борту. Достаточно установить ей полетное задание, сделать все подготовительные мероприятия, нажать кнопку пуск, и можно о ней забыть — она прилетит с точностью 95%», — подчеркнул Баранец.

Американские военные нашли у «Сатаны» только одну слабость и решили сбивать ракету на начальной траектории, пока ее разгонная скорость невысока. В ответ на это советские военные установили у шахт запуска системы противоракетной обороны. Появление у СССР подобного вооружения в свое время сильно охладило пыл США и продолжает сдерживать оппонентов Москвы до сих пор.

Ранее Минобороны РФ анонсировало поступление партии новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», оно начнется уже в этом году.

В январе ракетные войска стратегического назначения получили полк комплексов «Авангард», первыми его обладателями стали военные части в Оренбурге, сообщил телеканал «360».