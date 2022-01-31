Певец Бедрос Киркоров опроверг предсказания Ванги о «войне» между Россией и Украиной

Москва, 31 января. Ясновидящая Ванга не предсказывала войны между Россией и Украиной. Об этом заявил известный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова.

С момента гибели Ванги журналисты регулярно публикуют материалы с якобы прижизненными предсказаниями ясновидящей. Ранее в СМИ появилась информация, что Ванга предвидела наступление военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. Это произойдет на фоне напряженной ситуации вокруг украинского государства и нападок Запада по подготовке «нападения» РФ, говорится в публикациях.

Соотечественник Ванги Бедрос Киркоров передает ее слова, что после СССР многие республики будут развиваться «под крылышком Москвы», а Украина «уйдет далеко-далеко».

«Не будет Россия с Украиной воевать. И Ванга такого не говорила никогда! Во всяком случае я такого не слышал никогда. Думаю, что это выдумки», — раскрывает неожиданную правду певец.

Бедрос Киркоров подчеркнул, что относился к заявлениям Ванги серьезно. По его мнению, ясновидящая предсказала наплыв на территорию Европы народов с юга и востока и кризис на Украине 2014 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не представляет угрозы для Украины и ее народа.