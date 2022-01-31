Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 17:45
17:43
Политика
Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
17:39
Происшествия
Женщина и школьница пострадали при столкновении иномарок на трассе в Севастополе
17:36
Общество
Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
17:35
Происшествия
В Астрахани глава муниципалитета подозревается в незаконной передаче квартиры сельчанке
17:34
Происшествия
Пьяный водитель такси устроил смертельное ДТП с деревом в Челябинске
17:34
Шоу-бизнес
Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
17:34
Спорт
Определились соперники «Зенита» на втором тренировочном сборе в Португалии
17:30
Весь мир
Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
17:29
Экономика
Падение доллара: как рубль отреагировал на подорожание нефти и политику переговоров
17:29
Весь мир
Лидера переворота в Буркина-Фасо назначили президентом республики
Все новости

«Несомненно лучше»: Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России
Политика
«Несомненно лучше»: Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России
Федеральное агентство новостей  / 

Американские эксперты сравнили возможности артиллерии украинской армии и Вооруженных сил России и пришли к выводу, что киевские силовики проигрывают по всем позициям. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Автор статьи взял за основу сравнения советскую самоходную гаубицу 2С7 «Пион» калибра 203 мм, которую киевские власти расконсервировали после долгого хранения для войны против Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня эти артиллерийские системы, считает он, являются самыми мощными орудиями на вооружении украинской армии. Дальность стрельбы у них составляет 48 км, что больше любого другого артиллерийского орудия, находящегося на вооружении ополчения в Донбассе.

«Но у украинских артиллеристов есть проблема: российская армия владеет собственными 2С7. Они современнее украинских, и у них более скоростная система управления огнем. В артиллерийской дуэли российские орудия, несомненно, лучше», — пишет Дэвид Экс.

«Несомненно лучше»: Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Автор Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России. По его словам, российская артиллерия намного точнее, поскольку у армии РФ есть современная система управления огнем, разработанная в последние годы. В этой системе объединены беспилотные летательные аппараты, наземные РЛС и электронные средства обнаружения целей, а также имеются радиоканалы для передачи координат экипажам. Кроме того, отметил Дэвид Экс, в 2021 году Россия завершила программу модернизации 60 «Пионов», оснастив их новой цифровой электроникой.

«У российской армии сегодня больше 2С7, и они лучше украинских. Кроме того, они обладают огромным превосходством по системам управления огнем», — резюмировал Дэвид Экс.

Вооруженные силы Украины сосредоточили фактически все свои силы у фронта в Донбассе и прогревают технику для наступления на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил первый заместитель Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Несомненно лучше»: Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России
россия украина артиллерия армия
Комментировать