Американские эксперты сравнили возможности артиллерии украинской армии и Вооруженных сил России и пришли к выводу, что киевские силовики проигрывают по всем позициям. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Автор статьи взял за основу сравнения советскую самоходную гаубицу 2С7 «Пион» калибра 203 мм, которую киевские власти расконсервировали после долгого хранения для войны против Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня эти артиллерийские системы, считает он, являются самыми мощными орудиями на вооружении украинской армии. Дальность стрельбы у них составляет 48 км, что больше любого другого артиллерийского орудия, находящегося на вооружении ополчения в Донбассе.

«Но у украинских артиллеристов есть проблема: российская армия владеет собственными 2С7. Они современнее украинских, и у них более скоростная система управления огнем. В артиллерийской дуэли российские орудия, несомненно, лучше», — пишет Дэвид Экс.

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Автор Forbes не оставил ни единого шанса армии Украины против России. По его словам, российская артиллерия намного точнее, поскольку у армии РФ есть современная система управления огнем, разработанная в последние годы. В этой системе объединены беспилотные летательные аппараты, наземные РЛС и электронные средства обнаружения целей, а также имеются радиоканалы для передачи координат экипажам. Кроме того, отметил Дэвид Экс, в 2021 году Россия завершила программу модернизации 60 «Пионов», оснастив их новой цифровой электроникой.

«У российской армии сегодня больше 2С7, и они лучше украинских. Кроме того, они обладают огромным превосходством по системам управления огнем», — резюмировал Дэвид Экс.

Вооруженные силы Украины сосредоточили фактически все свои силы у фронта в Донбассе и прогревают технику для наступления на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил первый заместитель Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.